"Türkiye Suudi Arabistan'a hava savunma sistemi konuşlandıracak" iddiası

Türkiye, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının artması üzerine Riyad’a yönelik askeri desteğini genişletmeye hazırlanıyor. Middle East Eye (MEE), Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Ankara’nın önümüzdeki haftalarda Suudi Arabistan’a ilave askeri personel ve savunma ekipmanı göndermeyi planladığını yazdı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

İddiaya göre Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı kapsamında alınan ortak savunma kararının ardından Riyad’a yönelik askeri hazırlıklarını hızlandırdı.

Üç ülke pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, Mekke Savunma İttifakı kapsamındaki kolektif savunma taahhütlerinin derhal uygulanmasına karar verdiklerini duyurdu. Açıklamada, Suudi Arabistan’a hızlı şekilde konuşlandırılabilmeleri için üzerinde mutabık kalınan askeri güç ve kabiliyetlerin sağlanacağı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A YENİ ASKERİ DESTEK

MEE'ye konuşan ve Ankara'nın planlarına hakim iki Türk yetkiliye göre Türkiye, geçen yıldan bu yana Suudi Arabistan'da kritik altyapıları korumak amacıyla teknik ekipler, hava savunma sistemleri ve elektronik harp ekipmanları bulunduruyor.

Üst düzey bir Türk yetkili ise Ankara'nın yeni aşamada Suudi Arabistan'a ilave savunma ekipmanı, teknisyenler, acil müdahale ekipleri ve bunlara eşlik edecek muharip unsurlar göndereceğini söyledi.

Yetkili, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki 2010 tarihli askeri eğitim anlaşmasının, teknik amaçlarla sınırlı sayıda Türk askerinin Suudi Arabistan'a konuşlandırılmasına imkan verdiğini belirtti. Ancak daha kapsamlı bir askeri konuşlandırma için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayının gerektiğini ifade etti.

Yetkili, "Mekke anlaşmasını da onaylamamız gerekiyor ancak askeri konuşlandırma yetki teklifine öncelik verebiliriz" dedi.

TÜRK ASKERİ ÜSSÜ HAZIRLIĞI

MEE'nin haberine göre Ankara'nın planları yalnızca ekipman desteğiyle sınırlı değil.

İkinci bir Türk yetkili, Türkiye'nin Suudi Arabistan'da en az bir komuta üssünde askeri güç konuşlandırmayı planladığını ve bu birliklerin temel olarak Suudi Arabistan'ın savunmasına destek vereceğini söyledi.

Yetkili, komuta üssü projesi için Türk teknik ekiplerinin eylül ayı boyunca Suudi Arabistan'da çalışma yürüttüğünü ve hazırlıkların Mekke Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısının yapıldığı dönemde büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiğini aktardı.

TBMM'nin resmi bir yetkilendirme yapmasının ardından sınırlı sayıda Türk özel kuvvet personelinin de Suudi Arabistan'a gönderilebileceği belirtildi. Bu onayın bu ay içinde çıkmasının beklendiği ifade edildi.

TÜRK PİLOTLAR DA GÖNDERİLECEK

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Türkiye'nin Suudi Arabistan'a savaş uçakları ve deneyimli pilotlar göndermeyi planladığı iddiası oldu.

Planlamaya yakın ayrı kaynaklara göre TBMM'nin onayının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, sayısı açıklanmayan miktarda deneyimli pilot ve hava aracını Suudi Arabistan'a konuşlandıracak.

Bu unsurların özellikle Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan İHA'lar ve balistik füzelere karşı mücadelede kullanılması planlanıyor.

Üst düzey Türk yetkili, konuşlandırmanın kapsamına ilişkin olarak, "Büyük bir asker grubu göndermeyi planlamıyoruz ve Yemen'e doğrudan müdahale etme planımız yok" ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili, Ankara'nın önümüzdeki aylarda diplomatik girişimlerin sonuç verebileceğine yönelik inancını koruduğunu da söyledi.

KUTSAL KENTLERİN SAVUNMASINA DESTEK

Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki görev alanının, ülkenin farklı bölgelerindeki stratejik noktaların savunmasını kapsaması bekleniyor.

Türk ordusunun özellikle Suudi Arabistan'ın batı bölümündeki Doğu-Batı petrol boru hattının korunmasına katkı vermesi, ayrıca Riyad ile Mekke ve Medine dahil kutsal kentlerin hava savunmasına destek sağlaması planlanıyor.

Suudi kaynaklar da Türk birliklerinin Suudi ve Pakistanlı unsurlarla birlikte ortak bir koordinasyon merkezinde faaliyet göstereceğini aktardı.

Bununla birlikte Türkiye'nin kendi komuta biriminin ayrı bir üs üzerinden çalışacağı belirtildi.

Türk askeri personeli ile teknik savunma ekiplerinin, Suudi Arabistan'daki birden fazla noktadaki operasyonlardan sorumlu olması bekleniyor.

"TÜRKİYE'NİN İLK ADIMI HAVA SAVUNMASI OLACAK"

Türk Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi ve akademisyen Murat Yeşiltaş da Türkiye'nin önümüzdeki 30 gün içinde Mekke Savunma İttifakı'nı veya askeri konuşlandırma yetkisini TBMM gündemine taşımasının muhtemel olduğunu değerlendirdi.

Yeşiltaş'a göre Türkiye'nin ilk katkısının Yemen'de muharip birlik konuşlandırmaktan ziyade Suudi Arabistan topraklarında hava savunma sistemleri, İHA karşıtı sistemler ve istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) unsurları şeklinde olması daha olası.

Yeşiltaş, bu yaklaşımın Türkiye'nin Riyad'ın güvenlik ağına entegre olmasını sağlarken, Ankara'nın üstleneceği risk ve müdahale seviyesini kontrollü biçimde sınırlamasına imkan vereceğini belirtti.

MEE, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a Yemen'deki çatışmaya doğrudan müdahil olmadan savunma desteği vermeye hazırlandığını ilk olarak eylül ayında bildirmişti.

HUSİLERDEN MEKKE VE MEDİNE AÇIKLAMASI

Öte yandan Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın kutsal kentleri Mekke ve Medine'yi hedef aldıkları yönündeki suçlamaları reddediyor.

Husi lideri Abdul-Malik el-Husi, geçen ay yaptığı açıklamada bu iddiaları "büyük bir yalan" olarak nitelendirmiş ve grubunun kutsal kentleri hedef aldığı yönündeki suçlamaları kabul etmemişti.