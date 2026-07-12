Türkiye şehidine ağlıyor: Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş gözyaşlarıyla uğurlandı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen bir kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Samsun'un Terme ilçesine getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Terme ilçesindeki Sakarlı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Cenaze namazı öğle namazına müteakip Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırıldı. Dualar ve gözyaşları eşliğinde kılınan namazın ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarında taşındı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, kılınan cenaze namazının ardından Sakarlı Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine; şehidin kardeşleri Şerif Demirbaş, Yasemin Yanık ve Hatice Baş'ın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AKP Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. (AA-DHA)