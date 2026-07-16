Türkiye Şam'da iki tane hastane kurup işletecek

Türkiye ile Suriye arasında 18 Haziran 2025'te imzalanan "Şam Kalp Hastanesi ve Halep Onkoloji Hastanesi İşletme Protokolü", bugün TBMM Dışişleri Komisyonu'nun gündemine gelecek. Teklifin kabul edilmesi halinde Türkiye, Şam'da bir kalp hastanesi ile Halep'te bir onkoloji hastanesini tamamlayarak işletmesini 5 yıl boyunca üstlenecek.

ŞAM'DA KALP, HALEP'TE ONKOLOJİ HASTANESİ

Cumhuriyet'ten Batu Bozkük'ün haberine göre teklif gerekçesinde, iç savaş nedeniyle Suriye'nin sağlık altyapısının ağır zarar gördüğü ve milyonlarca kişinin temel sağlık hizmetlerine erişemediği ifade edildi. Bu kapsamda, Şam ve Halep'te savaş nedeniyle tamamlanamayan iki hastanenin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı belirtildi.

Şam'da 300 yataklı Dammar Hastanesi'ne kalp cerrahisi için ek bina yapılacak ve bu bölümün 90 gün içinde hizmete hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Halep'te ise yapımı yarım kalan 150 yataklı onkoloji hastanesinin inşası tamamlanacak. Bu hastanenin de 180 gün içinde faaliyete geçirilmesi öngörülüyor.

MALZEMELER TÜRKİYE'DEN

Her iki hastanenin ihtiyaç duyacağı tıbbi cihazlar, ilaçlar, aşılar ve sarf malzemeleri Türkiye tarafından hibe edilecek. Ayrıca Şam'daki İbn Nefis Hastanesi'ne de ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi desteği sağlanması için çalışma yürütülecek.

5 YILDA 80 MİLYON DOLAR

Teklife göre hastanelerin personel giderleri ve tüm işletme maliyetleri Türkiye tarafından karşılanacak. Hastanelerin tamamlanması ve 5 yıl boyunca işletilmesi için toplam 80 milyon dolar bütçe ayrılacak.

İlk iki yıl boyunca sağlık hizmetleri ücretsiz sunulacak. İkinci yılın ardından ise hasta katılım payı ile tanı, tetkik ve tedavilere ilişkin ücret tarifesi uygulanabilecek. Teklifte, hastanelerin idari ve mali açıdan özerk yapıda faaliyet göstermesi ve tarafların talebi doğrultusunda protokol süresinin otomatik olarak uzatılabilmesine de imkan tanınıyor.