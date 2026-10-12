Türkiye sallanıyor! Antalya'da da deprem oldu

Türkiye’nin farklı noktalarında geçtiğimiz günlerde başlayan deprem hareketliliği devam ediyor. Kayseri’de 3.6, Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında ise 3.5 büyüklüğünde deprem yaşanırken, Antalya'da da bir deprem meydana geldi.

AFAD, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Depremin, 20.43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER NELERDİR?

Deprem gibi afetlerde ilk saatler hayati önem taşıyor. Uzmanlar, olası bir deprem sonrasında temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için her evde kolay ulaşılabilir bir noktada deprem çantası bulundurulması gerektiğini belirtiyor.

İçerisinde bulunacak malzemelerin, en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanması tavsiye ediliyor.

Deprem çantasında öncelikle yeterli miktarda içme suyu ve uzun süre bozulmadan saklanabilen konserve, bisküvi, kuru meyve, kuruyemiş ve enerji barı gibi gıdalar yer almalıdır. Ayrıca ilk yardım çantası, düzenli kullanılan ilaçlar ve temel hijyen malzemeleri de mutlaka çantaya eklenmelidir.