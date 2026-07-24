Türkiye onu "Sosyal çürüme" sözleriyle tanımıştı! Doç. Dr. Zeliha Bürtek'in kampüse girişi yasaklandı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık Bölümü’nde doktora dersleri veren Doç. Dr. Zeliha Bürtek’in, Beşiktaş Kampüsü’nde sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle üniversiteye alınmadığı ortaya çıktı.

Nefes'ten İlke Çıtır'a konuşan Bürtek, 1992’de Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) mezun olduğunu, yurt dışında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2003’te YTÜ’ye dönerek Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde ders vermeye başladığını söyledi. Aynı zamanda Mimarlık Bölümü’nde doktora dersleri yürüttüğünü belirtilen Bürtek, uzun yıllar sözleşmeli öğretim görevlisi olarak çalıştığını ancak şu anda üniversitede aktif bir kadroda bulunmadığını ifade etti. Akademik yaşamı boyunca kampüsteki sokak hayvanlarının bakımı için çeşitli çalışmalar yaptığını belirten Bürtek, bu konuda önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getirdi.

"KAMPÜSÜN HER YERİNDE KONTROL VAR KAYITLARI İNCELESİNLER"

Kampüsteki köpeklerin toplatılmasının ardından kedi sayısının arttığını anlatan Bürtek, üniversite yönetiminin kendisi hakkında “kampüse dışarıdan kedi getirdiği” yönünde iddialarda bulunduğunu öne sürdü.

İddiaları reddeden Bürtek, yönetime seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Kampüsün her yerinde güvenlik kameraları var. Böyle bir durum söz konusuysa kayıtlar incelensin ve ortaya konsun."

Bir haftadır Beşiktaş Kampüsü’ne girişinin engellendiğini belirten Bürtek, süreci şu sözlerle aktardı:

"Yönetimin keyfi tutumuyla kampüse alınmıyorum. Güvenlik görevlileri de yapılan çalışmaları biliyor ve takdir ediyor. Ancak kendilerine yukarıdan talimat geldiğini söyleyerek beni içeri almıyorlar."

Kampüse giremediği için sokak hayvanlarının mamalarını kampüs girişinde öğrencilere teslim ettiğini belirten akademisyen, "Duyarlı öğrencilerimiz mamaları alıp kampüsteki hayvanlara ulaştırıyor" diye konuştu.

"TEŞEKKÜR EDİLMESİ GEREKİRKEN KAMPÜSE DAHİ ALINMIYORUM"

Üniversitedeki hayvan bakımına dair kurdukları düzeni anlatan Bürtek, yapılan uygulamanın verilen emeğe saygısızlık olduğunu vurguladı:

"Biz burada sosyal sorumluluk bilinciyle bir sistem kurduk. Kampüste pis tuvalet görürsünüz ama hasta ve bakımsız hayvan görmezsiniz. Üniversite yönetiminin bana teşekkür etmesi, hatta plaket vermesi gerekirken bugün kampüse dahi alınmıyorum. Bu yaklaşım, yıllardır verdiğim emeğe ve yaşamı koruma anlayışıma yapılmış büyük bir saygısızlıktır."

"SOSYAL ÇÜRÜME VAR" TESPİTİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye, Doç. Dr. Zeliha Bürtek’i daha önce bir sokak röportajındaki değerlendirmeleriyle tanımıştı. Bürtek, muhabirin “Geçinebiliyor musunuz?” sorusuna, Türkiye’nin temel sorununun ekonomik değil, etik ve kültürel bir çöküş olduğunu ifade ederek şu tespitte bulunmuştu:

"Ekonomi her zaman toparlanır, kapital kendini yok etmez ama sosyal çürümeyi düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye’de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor."