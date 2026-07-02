Türkiye internette en çok nereye giriyor? Her 100 kişiden 40'ı sadece oraya tıklıyor

Yılın ilk çeyreğine ait internet kullanım verileri, Türkiye'deki kullanıcıların ağırlıklı olarak video izleme eğiliminde olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu dönemde oluşan toplam internet trafiğinin yüzde 40,6'lık gibi oldukça büyük bir diliminin tek başına çevrim içi video paylaşım platformu YouTube üzerinde gerçekleştiği belirlendi. Zirvede yer alan YouTube'u yüzde 16'lık trafik oranıyla Instagram takip ederken, kullanıcıların dijital dünyadaki tercihlerinin güçlü bir biçimde video içerik tüketimi etrafında şekillendiği gözlemlendi. Aynı zamanda yayın tabanlı stream uygulamaları kategorisinde de YouTube yüzde 57,4 ile liderliğini korurken, bu alanda Instagram ikinci, TikTok üçüncü ve Netflix dördüncü sırada yerini aldı.

MESAJLAŞMADA YENİ TREND SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI

İnternet trafiğinin anlık mesajlaşma verileri incelendiğinde ise kullanıcı alışkanlıklarında dikkat çekici bir değişim yaşandığı saptandı. Bireylerin iletişim kurmak için geleneksel mesajlaşma servisleri yerine sosyal medya tabanlı uygulamalara daha fazla yöneldiği ortaya çıktı. Bu kategoride en yaygın kullanılan platform yüzde 58,5 gibi yüksek bir oranla Instagram olurken, onu yüzde 26,4 ile Facebook takip etti. Dünya genelinde en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olarak bilinen WhatsApp yüzde 7,3 ile üçüncü sırada kalırken, Telegram ise yüzde 6,2 ile dördüncü sırada konumlandı.

WHATSAPP AÇIK ARA LİDER

Dijital dünyanın bir diğer önemli alanı olan çevrim içi oyun kategorisinde de liderlik tablosu netleşti. İnternet kullanıcılarının oyun tercihleri arasında yüzde 25,4 oranla PlayStation platformu ilk sırada yer alarak en yaygın kullanılan oyun servisi oldu. Bu alanda PlayStation'ı çok yakın bir oranla Steam takip ederken, popüler oyunlar PUBG ve League of Legends sıralamayı tamamladı. Öte yandan, internet üzerinden sesli konuşma imkanı sunan VOIP kategorisinde ise WhatsApp açık ara liderliğini ilan etti. Anlık mesajlaşmada rakiplerinin gerisinde kalan WhatsApp, sesli iletişim söz konusu olduğunda toplam trafiğin yüzde 61,2'sini tek başına oluşturarak bu alandaki vazgeçilmez konumda yer aldı. (AA)