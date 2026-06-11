Türkiye 221 eseri Roma'ya götürdü: Kolezyum'da Truva sergisi açılıyor

Türkiye, Truva efsanesinin ardındaki gerçek kenti ve bu kentin Roma'nın kuruluşuyla olan mitolojik bağını gözler önüne seren kapsamlı bir sergiyle Roma'ya çıkarma yaptı. "Truva ve Roma. Antik Akdeniz'in Mitosları, Efsaneleri ve Hikayeleri" adlı sergi yarın saat 15.00'te Kolezyum Arkeolojik Parkı'nda kapılarını açacak ve 18 Ekim 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Sergiye Türkiye'deki 19 müzeden toplam 221 eser getirildi. Bu eserlerin 99'u Çanakkale'deki Truva Müzesi'ne ait. İtalyan koleksiyonlarından da yaklaşık 80 parçanın eklenmesiyle sergilenecek obje sayısı 300'ü aşıyor. Türkiye'den gönderilen eserlerin 50'si İtalya'da ilk kez gösterilecek.

ZİYARETÇİLERİ DEV TRUVA ATI KARŞILIYOR

Serginin girişine yerleştirilen devasa Truva Atı replikası, ziyaretçileri yaklaşık 3 bin yıl öncesine götüren bir yolculuğa davet ediyor. İlk bölümde MÖ 3 bin ve 2 bin yıllarına ait Anadolu ve Hitit dünyasından objeler sergileniyor.

Proje, Nisan 2025'te imzalanan kültürel iş birliği anlaşması ve Aralık 2025'teki teknik mutabakat çerçevesinde hayata geçirildi. Eserler aylarca süren konservasyon, belgeleme, sigorta ve hassas nakliye hazırlıklarından geçirilerek Roma'ya taşındı.

Sergi, Kolezyum Arkeolojik Parkı'na giriş biletine dahil olarak ziyaret edilebilecek. Tüm eserler Türkiye mülkiyetinde kalmaya devam edecek ve Ekim 2026'dan sonra koruma protokolleri altında Türkiye'deki müzelerine iade edilecek.