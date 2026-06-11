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Halk TV Türkiye Türkiye 221 eseri Roma'ya götürdü: Kolezyum'da Truva sergisi açılıyor

Türkiye 221 eseri Roma'ya götürdü: Kolezyum'da Truva sergisi açılıyor

Türkiye'nin 19 müzesinden derlenen 221 arkeolojik eser, yarın Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Parkı'nda ziyarete açılacak "Truva ve Roma" sergisiyle İtalyan halkıyla buluşuyor.

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Türkiye 221 eseri Roma'ya götürdü: Kolezyum'da Truva sergisi açılıyor

Türkiye, Truva efsanesinin ardındaki gerçek kenti ve bu kentin Roma'nın kuruluşuyla olan mitolojik bağını gözler önüne seren kapsamlı bir sergiyle Roma'ya çıkarma yaptı. "Truva ve Roma. Antik Akdeniz'in Mitosları, Efsaneleri ve Hikayeleri" adlı sergi yarın saat 15.00'te Kolezyum Arkeolojik Parkı'nda kapılarını açacak ve 18 Ekim 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

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Sergiye Türkiye'deki 19 müzeden toplam 221 eser getirildi. Bu eserlerin 99'u Çanakkale'deki Truva Müzesi'ne ait. İtalyan koleksiyonlarından da yaklaşık 80 parçanın eklenmesiyle sergilenecek obje sayısı 300'ü aşıyor. Türkiye'den gönderilen eserlerin 50'si İtalya'da ilk kez gösterilecek.

Türkiye 221 eseri Roma'ya götürdü: Kolezyum'da Truva sergisi açılıyor - Resim : 2

ZİYARETÇİLERİ DEV TRUVA ATI KARŞILIYOR

Serginin girişine yerleştirilen devasa Truva Atı replikası, ziyaretçileri yaklaşık 3 bin yıl öncesine götüren bir yolculuğa davet ediyor. İlk bölümde MÖ 3 bin ve 2 bin yıllarına ait Anadolu ve Hitit dünyasından objeler sergileniyor.

Proje, Nisan 2025'te imzalanan kültürel iş birliği anlaşması ve Aralık 2025'teki teknik mutabakat çerçevesinde hayata geçirildi. Eserler aylarca süren konservasyon, belgeleme, sigorta ve hassas nakliye hazırlıklarından geçirilerek Roma'ya taşındı.

Türkiye 221 eseri Roma'ya götürdü: Kolezyum'da Truva sergisi açılıyor - Resim : 3

Sergi, Kolezyum Arkeolojik Parkı'na giriş biletine dahil olarak ziyaret edilebilecek. Tüm eserler Türkiye mülkiyetinde kalmaya devam edecek ve Ekim 2026'dan sonra koruma protokolleri altında Türkiye'deki müzelerine iade edilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İtalya Roma Arkeoloji Tarih Çanakkale
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