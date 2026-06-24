Türkan Şoray'ın doktoru Prof. Dr. Kut Sarpyener hayatını kaybetti! Türk ortopedisinin duayen ismiydi

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Türk Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzun yıllar görev yapan ve 1972 yılında Türkan Şoray'ın tedavisi için kurulan özel ekipte yer alan Prof. Dr. Kut Sarpyener, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Marmara Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi öğretim üyesi olan Türk ortopedi ve travmatoloji alanında uzun yıllardır görev yapan Prof. Dr. Kut Sarpyener, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Sarpyener için yarın saat 10.00'da Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü'nde anma töreni düzenleneceği bildirildi. Yarın öğlen Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sarpyener'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TÜRKAN ŞORAY’IN DOKTORUYDU

Meslek hayatı boyunca çok sayıda önemli vakada görev alan Sarpyener, Türkan Şoray’ın 1972 yılında Elazığ’da çekilen “Cemo” filminin setinde geçirdiği ağır kaza sonrası tedavisini üstlenen ekipte de yer almıştı.