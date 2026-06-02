Türkan son ana kadar hayatta kalmaya çalışmış! 7. kattan düştüğü anlar kamerada

Ankara'da nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 30 yaşındaki Türkan Biçer'in olay anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, düşmeden önce balkonda arbede yaşandığı, Biçer'in yaklaşık 1,5 dakika boyunca balkonda asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü anlar yer aldı.

Nişanlısı Fatih Özşen mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Mart'ta Ankara'da meydana geldi. İddiaya göre Türkan Biçer, nişanlısı 46 yaşındaki Fatih Özşen ile birlikte yaşadığı 7'nci kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Yerde çıplak halde bulunan Biçer'in cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Fatih Özşen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Türkan Biçer'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında daha önce bina içindeki güvenlik kameralarına ait kayıtlar dosyaya girmişti. Soruşturma dosyasına şimdi de olay anını gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüleri eklendi.

SON ANA KADAR HAYATTA KALMAYA ÇALIŞMIŞ

Görüntülerde, Biçer'in düşmeden önce balkonda yaşanan arbede sırasında bulunduğu, ardından yaklaşık 1,5 dakika boyunca balkonda asılı kaldığı ve daha sonra aşağı düştüğü görüldü.

BİNAYA GİRİŞ ANLARI DA KAMERADA

Dosyada yer alan görüntüler arasında Türkan Biçer ile nişanlısı Fatih Özşen'in olaydan önce binaya giriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları da bulunuyor.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)