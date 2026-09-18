Türk müdür İngiltere'nin kahramanı oldu! Gözünü kırpmadan imdada koştu

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir çocuğu hızla gelen motosikletten kurtarmak için kendisini tehlikeye atan Türk restoran müdürü Onur İnci'ye kahramanlık ödülü verildi.

25 Mayıs günü Londra, Wimbledon’da bir restoranın önünde gerçekleşen olayda, küçük bir kız çocuğu yolun karşısında duran babasına koşmak istedi. Tam o esnada süratle yaklaşan bir motosikletin önüne çıktı.

Tehlikeyi sezen restoran müdürü Onur İnci, bir an bile tereddüt etmeden kendini öne attı ve küçük çocuğu motosikletin altında kalmaktan son anda çekip aldı.

KÜÇÜK KIZ YARA ALMADAN KURTULDU

İnci'nin müdahalesi sayesinde küçük kız kazadan yara almadan kurtuldu. Ancak motosiklet, çocuğun önüne atlayan İnci'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan İnci hastaneye kaldırılırken, günlerce tedavi gördü. Sol omzunda meydana gelen kırıklar nedeniyle kalıcı hasar oluştu.

KAHRAMANLIĞI ÖDÜLLE TAÇLANDIRILDI

Sabah'ın haberine göre, olayın ardından Onur İnci'nin çocuğun hayatını kurtarmak için gösterdiği cesaret ödüllendirildi. Merton Belediyesi, Türk restoran müdürünü 'Merton Heroes Award' (Merton Kahramanları Ödülü) ile onurlandırdı.

Motosiklet sürücüsünün de kazada yaralandığı belirtilirken, her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.