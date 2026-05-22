Türk bürokratların katili serbest kaldı: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

1991 yılında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü'nün katledilmesinin, aynı yıl Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin ve 1994 yılında Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun katledilmesinin azmettiricisi olması nedeniyle 17 kez müebbet ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos, Yunan makamlarınca serbest bırakıldı.

21 Mayıs'ta verilen karara Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

"YUNANİSTAN'IN BU ADIMI KABUL EDİLEMEZ"

Söz konusu kararı kınadıklarını belirten Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şunlara yer verildi: