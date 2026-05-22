Türk bürokratların katili serbest kaldı: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütü lideri hükümlü Aleksandros Yotopulos'un Yunan makamlarınca serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
1991 yılında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü'nün katledilmesinin, aynı yıl Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin ve 1994 yılında Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun katledilmesinin azmettiricisi olması nedeniyle 17 kez müebbet ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos, Yunan makamlarınca serbest bırakıldı.
21 Mayıs'ta verilen karara Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.
"YUNANİSTAN'IN BU ADIMI KABUL EDİLEMEZ"
Söz konusu kararı kınadıklarını belirten Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şunlara yer verildi:
"Yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık olup, kabul edilemez niteliktedir. Yunanistan makamlarını terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınmaya ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz."
