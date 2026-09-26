Türk bilim insanı keşfetti: 28 yıllık acı hatırayı bilimle ölümsüzleştirdi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde görev yapan Prof. Dr. Rüstem Hayat, Erzurum yaylalarında tarım için kritik önem taşıyan yeni bir sinek türü keşfetti. Deneyimli araştırmacı, literatüre kazandırdığı faydalı canlıya 28 yıl önce bir yaşındayken kaybettiği oğlunun hatırasını vererek evlat acısını bilim dünyasında ölümsüzleştirdi.

BİLİM DÜNYASINDA 17'NCİ KEŞİF

Kuzeydoğu Anadolu dağlarında toplanan örnekler, saygın yayın organı Zoologischer Anzeiger dergisinde eylül ayında yayımlanarak tescillendi. Çiçek sinekleri familyasına dahil edilen yeni türe uluslararası literatürde Orthonevra abdullahi ismi verildi. Otuz yılı aşkın süredir böcekler üzerinde bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Dr. Rüstem Hayat, yeni türün tarımsal faydalarını şu sözlerle anlattı.

"Yıllardır böcek sistematiği üzerine çalışan bilim adamıyım. Bu benim bilim dünyasına kazandırdığım 17'nci tür oldu. Ben de çok mutluyum böyle bir türü Türkiye'den bütün dünyaya tanıttığım için. Böcek, 'Çiçek sinekleri' grubundan faydalı bir sinek. Bunun yaş dönemleri yani larvaları olarak adlandırdığımız gençleri toprakta yaşıyor. Özellikle organik maddece zengin olan toprakta. Toprağın ayrıştırması, mineral maddelerin faydalı hale getirilmesinde önemli rol oynarken erginleri yani sinek olarak adlandırdığımız dönemi ise çiçekli bitkileri ziyaret ediyor ve çiçeklerin döllenmesinde ve tozlaşmasında ciddi manada katkı sağlıyor. Bu yönden değerlendirdiğimizde faydalı bir böcek türü olarak nitelendirebiliriz"

GÜRCİSTAN'DAN GELEN ÖRNEKLER BİRLEŞTİ

Saha araştırmalarını uluslararası ortak projelerle genişleten araştırmacılar, Erzurum civarındaki türleri komşu Gürcistan'dan toplanan örneklerle laboratuvarda karşılaştırdı. Uzmanların titiz çalışmaları sonucunda kapsamlı bir böcek revizyonu yapılarak yeni tür dünya bilimine sunuldu. Çalışmalarını uluslararası düzeyde sürdürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Rüstem Hayat, araştırma sürecini şu ifadelerle dile getirdi.

"Bu böceği Erzurum ve çevresinden toplamıştık yıllar öncesi. Daha sonra komşu Gürcistan'da da benzer örnekler değişik bilim insanları tarafından toplanmıştı. Bu örnekleri bir araya getirerek, bizim yurt dışından ortak proje yürüttüğümüz arkadaşla birlikte bunların hepsini değerlendirme aşamasına getirdik ve bir böcek grubunu revize ederek bu yeni türü de bunun içerisine ilave ederek bilim dünyasına sunmaya çalıştık. Uluslararası düzeyde bu çalışmalarımı sürdürüyorum. Bilim dünyasına yeni türler kazandırma, isimlendirme, özellikle kültürümüzü yansıtabilecek isimlerle bilim dünyasına bu türleri tanıtmayı hedefliyorum. Bunu da bir derece başarmış gibi görünüyorum. Umarım bundan sonra bunu ömrümüz yettiğince devam ettiririz"

ANADOLU BİR KITA KADAR ZENGİN

Türkiye'nin iki kıta arasındaki köprü konumuyla benzersiz bir biyolojik çeşitlilik barındırdığına dikkat çeken Hayat, keşfedilmeyi bekleyen binlerce canlının bulunduğunu kaydetti. Bilim insanı, yerel türlere yabancılardan önce milli kimliği yansıtan isimler verilmesinin tarihi bir görev olduğunu savundu. Zengin flora ve faunanın korunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Rüstem Hayat, isimlendirme inisiyatifinin önemine şu sözlerle dikkat çekti.

"Biyoçeşitlilik açısından değerlendirdiğimizde 2 kıta arasında köprü olması dolayısıyla çok zengin bir flora ve faunaya sahip. Tahminime göre daha bilmediğimiz çok tür var. Bunların bilim dünyasına kazandırılması, ortaya çıkarılması bilim insanlarının önemli bir görevi. Hatta en önemlisi de kendi kültürümüzü, özelliğimizi ve güzelliğimizi yansıtacak şekilde isimlendirmek son derece önemli. Yabancılara bu inisiyatifi bıraktığınız zaman farklı şekillerde değerlendirilebiliyor. Bunu kaçırdığınız zaman da geri alma şansınız yok. Bilim dünyasına bu şekilde mal edilmiş oluyor."

28 YILLIK EVLAT ACISI

Böcek bilimi alanındaki başarıları sebebiyle meslektaşları tarafından adı daha önce bir cinse ve dört farklı türe verilen Hayat, son buluşunda ailesinin hatırasına yer verdi. Deneyimli akademisyen, 1998 yılında henüz bir yaşındayken vefat eden oğlunun adını yaşatarak derin bir vefa örneği sergiledi. Canlıya neden bu adı verdiğini ve zoolojik isimlendirme kurallarını detaylandıran Prof. Dr. Rüstem Hayat, duygusal kararını şu sözlerle paylaştı.

"'Abdullahi' diye bir isim koyduk. Neden böyle bir isim koyduk? O sondaki 'İ' harfi bir erkeğin ismini çağrıştırıyor. Yani uluslararası zoolojik isimlendirme kurallarında bazı kurallar var. Mesela verdiğiniz bir ismi Latinceleştirmek durumundasınız. 'İ' harfini verdiğinizde bunun bir erkeğe atfen verildiği anlaşılıyor. A, E harfleri olsaydı bir kadın olduğu anlaşılırdı. O yüzden 'Abdullahi' diye bir isim koyduk. Kökenine bakacak olursak benim 1998 yılında oğlum vefat etmişti. 1 yaşındaydı. Dolayısıyla içimizde bir ukde kalmıştı. Yani bu çocuğumuzun öldükten sonra yaşamasını nasıl sağlayabiliriz, nasıl kalıcı olmasını gündeme getirebiliriz diye düşünürken, böyle bir şey aklıma geldi ve bulduğum böceklerden 1'ine onun ismini vermek istedim. Ayrıca rahmetli babamın, yeğenimin ismi de Abdullah. Dolayısıyla Abdullah isminin önemli bir yeri var. Dolayısıyla böyle bir isim verdim. Makalemde de etimoloji diye bir kısım var orada bu ismin kökeniyle ilgili de bilgi var."

(DHA)