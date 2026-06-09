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Halk TV Türkiye Türk bayrağının yere düştüğünü gördüler: Araçlarını durdurup korudular

Türk bayrağının yere düştüğünü gördüler: Araçlarını durdurup korudular

Hatay Dörtyol'da rüzgardan yere düşen Türk bayrağını, araçlarını durduran vatandaşlar korudu. Özenle katladıkları bayrağı güvenliğe veren vatandaşların ihbarıyla gelen belediye ekipleri, bayrağı yeniden göndere çekti.

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Türk bayrağının yere düştüğünü gördüler: Araçlarını durdurup korudular

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şiddetli rüzgardan yere düşen Türk bayrağını yoldan geçen sürücüler korudu. Özenle katladıkları bayrağı terminal güvenliğine teslim eden vatandaşların ihbarıyla gelen belediye ekipleri bayrağı yeniden göndere çekti.

Türk bayrağının yere düştüğünü gördüler: Araçlarını durdurup korudular - Resim : 1

VATANDAŞLAR BAYRAĞI KORUDU

Numune Evler Mahallesi’ndeki kavşakta bayrağın yere düştüğünü gören vatandaşlar, araçlarını durdurarak bayrağı yerden aldı ve zarar görmemesi için özen gösterdi.

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TERMİNALE TESLİM EDİLDİ

Bayrağı dikkatlice katlayan 4 vatandaş, Türk bayrağını otobüs terminalinde görevli güvenlik personeline teslim etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri gerekli çalışmayı yaparak Türk bayrağını yeniden göndere çekti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Vatandaş Hatay
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