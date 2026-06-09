Türk bayrağının yere düştüğünü gördüler: Araçlarını durdurup korudular
Hatay Dörtyol'da rüzgardan yere düşen Türk bayrağını, araçlarını durduran vatandaşlar korudu. Özenle katladıkları bayrağı güvenliğe veren vatandaşların ihbarıyla gelen belediye ekipleri, bayrağı yeniden göndere çekti.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şiddetli rüzgardan yere düşen Türk bayrağını yoldan geçen sürücüler korudu. Özenle katladıkları bayrağı terminal güvenliğine teslim eden vatandaşların ihbarıyla gelen belediye ekipleri bayrağı yeniden göndere çekti.
VATANDAŞLAR BAYRAĞI KORUDU
Numune Evler Mahallesi’ndeki kavşakta bayrağın yere düştüğünü gören vatandaşlar, araçlarını durdurarak bayrağı yerden aldı ve zarar görmemesi için özen gösterdi.
TERMİNALE TESLİM EDİLDİ
Bayrağı dikkatlice katlayan 4 vatandaş, Türk bayrağını otobüs terminalinde görevli güvenlik personeline teslim etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri gerekli çalışmayı yaparak Türk bayrağını yeniden göndere çekti. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi