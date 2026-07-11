Türk bayrağını söken şüphelinin 11 suç kaydı çıktı!

Kağıthane'de bir iş yerinde asılı Türk bayrağını sökerek yere atan şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinin ardından aynı gün gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde sinir hastalığı nedeniyle zaman zaman kendini kaybettiğini öne sürerken, bu beyanı destekleyen herhangi bir sağlık raporuna ulaşılamadı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir iş yerinin dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağını yerinden sökerek yere atan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu olay günü yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Olay, Yeşilce Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen bir kişi iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını bulunduğu yerden indirerek yere attı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Kağıthane Güvenlik Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

SUÇ KAYDINDA YOK YOK!

Yapılan incelemelerin ardından Cafer B. isimli şüpheli aynı gün cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorguda şüphelinin "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "hırsızlık", "tehdit", "kasten yaralama" ve "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" gibi suçlardan toplam 11 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, ifadesinde sinir hastalığı nedeniyle zaman zaman kendini kaybettiğini öne sürdü. Ancak polis ekiplerinin yaptığı araştırmada bu beyanı doğrulayan herhangi bir sağlık raporuna ulaşılamadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin daha önce iki kez cezaevine girip çıktığı, 2016 yılında boşandığı ve iki çocuk sahibi olduğu da belirlendi. Polis ekiplerinin görüştüğü kızının, babasının geçmişte bir ruh sağlığı hastanesinde tedavi gördüğünü ancak aileye herhangi bir sağlık raporu verilmediğini, ayrıca aile bireylerinin uzun süredir kendisiyle görüşmediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cafer B., "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)