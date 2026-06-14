Türk bayrağı açtıkları için yuhalandılar, bayrağı öperek karşılık verdiler

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde, sahnede Türk bayrağı açan mezun öğrencilerin bir grup tarafından yuhalanması gerginliğe neden oldu. Öğrenciler protestolara bayrağı öperek karşılık verdi.

Diyarbakır'da bulunan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen mezuniyet töreninde gergin anlar yaşandı. Kep atma seremonisinin ardından sahnede sevinç yaşayan bir grup kadın öğrenci, kutlama amacıyla Türk bayrağı açtı.

YUHALAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Öğrencilerin sahnede bayrak açmasının ardından, alanda bulunan ve terör örgütü PKK sempatizanı olduğu belirtilen bir grup tarafından yuhalama sesleri yükseldi ve çeşitli sloganlar atıldı.

Mezun öğrenciler ise kendilerine yönelik bu protestoya, ellerindeki Türk bayrağını üç kez öpüp alınlarına koyarak karşılık verdi. Tören sırasında yaşanan bu olay vatandaşların tepkisini çekti. Katılımcılar, "Kendi ülkemizde bayrak açamayacak mıyız?" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.