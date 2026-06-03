Turizmde fırsatçılığın yeni boyutu: İçeceğine buz istemeyene farklı fiyat tarifesi

İşletme, aldığı kararı müşterilerine duyurmak için kasaya bir bilgilendirme panosu yerleştirdi. Panonun üzerinde, "Buzsuz içeceklerde 20 TL fiyat farkı alınmaktadır" ifadeleri yer aldı. Sipariş vermek üzere kasaya gelen ve içeceğini buzsuz tüketmek isteyen müşteriler, ek ücret ödemek zorunda bırakıldıklarını öğrenince işletmenin bu kararına tepki gösterdi.

İŞLETMEDEN "DAHA FAZLA ÜRÜN KULLANILDI" SAVUNMASI

Müşterilerin tepkisiyle karşılaşan işletme, uygulamanın nedenini tabelanın altında yer alan bir açıklama metniyle savundu. Kasadaki panoda ek ücret gerekçesi, "İçeceğinizi buzsuz tercih ettiğinizde, daha fazla ürün kullanıldığı için 20 TL fiyat farkı uygulanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısıyla müşterilere sunuldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLEN FİYAT POLİTİKASI

Kasadaki bilgilendirme panosunun fotoğraflanıp sosyal medyada yayılmasıyla birlikte konu geniş kitlelere ulaştı. Çok sayıda kullanıcı işletmenin müşteriden ek ücret talep etme kararını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise artan maliyetleri işaret ederek sunulan gerekçenin anlaşılabilir olduğunu savundu.

TÜKETİCİ HAKLARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

Müşteriler arasında görüş ayrılığına neden olan uygulama, sadece sosyal medyadaki tepkilerle sınırlı kalmadı. Ortaya çıkan bu tablo, tüketici hakları ve işletmelerin keyfi fiyatlandırma politikaları konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.