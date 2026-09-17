Turizm cennetinde koca sokaklar nehre döndü: Turistler sel sularında yüzdüler

Muğla’nın turizm cenneti Fethiye ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından gelen kuvvetli yağmurla birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede adeta nehre dönüştü.

SOKAKLARDA YÜZDÜLER

Yağışı eğlenceye çeviren yabancı turistler sel sularının içinde yüzerek adeta rafting yaparken, esnaflar ise turistler daha hızlı aşağı kaysın diye kürekleriyle suları turistlerin üzerine atarak eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

METEOROLOJİ GÜNLER ÖNCESİNDEN "KUVVETLİ SAĞANAK" DİYEREK UYARMIŞTI

Yerel Gündemi'nin haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Eylül Perşembe günü için Muğla ve çevresinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve gün boyu sürmesi beklenen yağış uyarısında; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında fırtına şeklinde kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirilmişti.