Tuncer Bakırhan'dan NATO gözaltılarına tepki! "Adı konmamış sıkıyönetim günlerinden geçiliyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara’daki NATO zirvesi gerekçe gösterilerek yapılan operasyonlara tepki göstererek, "NATO zirvesi bahane edilerek ülke baştan başa gözaltı merkezine çevrildi. Adı konmamış sıkıyönetim günlerinden geçiliyor" dedi. Türkiye'nin ekonomik krizle boğuştuğu bir süreçte iktidarın enerjisini muhalifleri, akademisyenleri ve gazetecileri gözaltına almaya harcadığını belirten Bakırhan, bu durumun bir "zayıflık" göstergesi olduğunu ifade etti.

"HABERE, GERÇEĞE VE FARKLI SESE TAHAMMÜL KALMADI"

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan gözaltı, ihraç ve sansür uygulamalarını sıralayarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Akademisyen ve yazar Sibel Özbudun, Temel Demirer başta olmak üzere onlarca siyasetçi ve aktivist gözaltına alındı. Bülent Bilmez, sırf akademik çalışma alanı Kürtler ve Aleviler olduğu için görevinden atıldı. Komedyen Deniz Göktaş, yaptığı bir mizah yüzünden tutuklandı. Nûmedya24, Azadiya Welat, Ajansa Welat ve Sendika org’a erişim engellendi. Habere, gerçeğe, farklı sese tahammül kalmadı."

İktidara çağrıda bulunan Bakırhan, "Elinizi akademisyenlerden, sanatçılardan, gazetecilerden, muhaliflerden çekin. İnsanların bam teline basmaktan vazgeçin. Bu ülkenin, kendi yurttaşına sıkıyönetim uygulamasına değil, demokrasiye, adalete ve barışa ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 36 ADRESE ŞAFAK BASKINI: 39 GÖZALTI

Bakırhan’ın tepki gösterdiği gözaltı operasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Emniyet güçleri tarafından 36 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin avukatlarıyla görüşme haklarına savcılık kararıyla 24 saat süreyle kısıtlama getirildi.

GAZETECİLER VE HUKUKÇULAR DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü, Oda TV editörü Ceren Erdoğdu, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan ile sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri ve akademisyenler bulunuyor.

Emniyetin gerçekleştirdiği bu gözaltı dalgasının, Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik önlemleri kapsamında başlatıldığı bildirildi.