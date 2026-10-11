Tunceli Barosu'nun yeni başkanı Dilan Torun oldu: Ancak seçim yargıya taşınıyor!

Tunceli Barosu’nun 14’üncü Olağan Genel Kurulu’nda kıran kırana bir seçim yaşandı. İki adayın yarıştığı genel kurulda 31 oy alan Dilan Torun, rakibini yalnızca 1 oy farkla geride bırakarak baro başkanlığına seçildi.

Seçimi 30 oyla tamamlayan diğer aday Reyhan Helin Bulut ise oy verme işlemi sırasında usulsüzlük yapıldığını iddia ederek 90 yaşındaki bir avukatın eşiyle kabine girmesini öne sürdü ve sonuçlara itiraz edeceklerini duyurdu.

YENİ BAŞKAN 1 OY FARKLA BELLİ OLDU

Tunceli Barosu’nun 14’üncü Olağan Genel Kurulu bir otelde gerçekleştirildi. Saat 10.00’da başlayan ve yoğun katılımla gerçekleşen kurul toplantısına avukatların yanı sıra DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Genel kurul, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önündeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Toplantı süresince Baro'nun geçmiş dönem faaliyetleri detaylıca değerlendirilirken, önümüzdeki yeni dönemde yürütülmesi planlanan çalışmalar ve projeler masaya yatırıldı.

Gündem maddelerinin görüşülüp tamamlanmasının ardından baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları ile Türkiye Barolar Birliği delegelerini belirlemek amacıyla oy verme etabına geçildi.

Saat 17.00’de oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklar açılarak oy sayımına başlandı. Kıran kırana geçen sayım sonucunda Dilan Torun 31 oy alırken, rakibi Reyhan Helin Bulut 30 oyda kaldı.

Sadece 1 oy farkla rakibini geride bırakmayı başaran Dilan Torun, Tunceli Barosu’nun yeni başkanı unvanını kazandı.

"KABİNE EŞİYLE GİRDİ" DEDİ VE İTİRAZ ETTİ

Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından seçimde ikinci olan aday Reyhan Helin Bulut’tan dikkat çeken bir hamle geldi. Oy kullanma süreci boyunca usulsüzlük yapıldığını savunan Bulut, sandık başında yaşanan bir olaya tepki gösterdi.

90 yaşındaki bir avukatın oy verme işlemi sırasında eşiyle birlikte kabine girdiğini öne süren Reyhan Helin Bulut, yaşanan bu durum nedeniyle seçim sonuçlarına resmi olarak itiraz edeceklerini kamuoyuna bildirdi. (ANKA)