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Tuncay Sonel'in sosyal medya oyunu: Valiye tuzak kurmuş

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in sosyal medya oyunu ortaya çıktı. 6 Şubat felaketi yaşanırken Ordu Valisi olan Sonel, görevli gönderildiği Adıyaman'da "istifa" paylaşımlarıyla Valiye tuzak kurmuş.

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Tuncay Sonel'in sosyal medya oyunu: Valiye tuzak kurmuş
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6 Şubat depremlerinde Ordu Valisi olarak görev yapan ve koordinatör vali olarak Adıyaman'a gönderilen Gülistan Doku soruşturması tutuklusu Tuncay Sonel'in, dönemin Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı görevden aldırmak için sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden kampanya yürüttüğü iddia edildi.

VALİYE TUZAK KURMUŞ

Gazeteci Serhat Ozan Yıldırım'ın haberine göre, Sonel'in Adıyaman'daki faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden dönemin Çuhadar'a tuzak kurduğu ortaya çıktı.

Tuncay Sonel'in sosyal medya oyunu: Valiye tuzak kurmuş - Resim : 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinatör vali olarak Adıyaman'a gönderilen Sonel'in yanında koruması Şükrü ve birkaç kişiyi bulundurduğu aktarıldı.

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O dönemde sosyal medyada "Adıyaman Valisi istifa" şeklinde çok sayıda paylaşım yapıldığı, ancak bu hesapların gerçek kullanıcılar yerine bot hesaplar olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre söz konusu sosyal medya paylaşımlarını Sonel yaptırdı. Yıldırım, bu işlemin dosyada tutuklu bulunan Gökhan Ertok'a yaptırılmış olabileceğini ileri sürdü.

TUNCAY SONEL'İN SOSYAL MEDYA OYUNU TUTMADI

İddiaya göre Sonel'in amacı, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın görevden ayrılmasını sağlamak ve ardından valilik koltuğuna geçmekti.

Tuncay Sonel'in sosyal medya oyunu: Valiye tuzak kurmuş - Resim : 3

Sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından Çuhadar istifa etti. Çuhadar, istifasının gerekçesinin sağlık sorunları olduğunu açıkladı. Sonel'in ise Adıyaman'a vali olarak atanamadı.

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Yıldırım'ın aktardığı iddialara göre Sonel, Adıyaman'da çeşitli görüntüler de hazırlattı.

Sonel'in deprem bölgesinde kurgu filmler çektiği, bazı kişileri depremzede gibi göstererek görüntüler hazırladığı ve bu kişilere "Allah senden razı olsun, inşallah buraya vali olursun" dedirttiği öne sürüldü.

Tuncay Sonel'in sosyal medya oyunu: Valiye tuzak kurmuş - Resim : 5

İddiaya göre Sonel, sonraki kararname dönemlerinde de aynı bot hesapları kullanarak kendisinin vali olarak atanmasını isteyen paylaşımlar yaptırdı.

Bu paylaşımlarda, "Merkeze çekilen Tuncay Sonel'i vali olarak görmek istiyoruz" ifadelerinin kullanıldığı öne sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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