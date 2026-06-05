Tüm Türkiye bu cinayet anı ile sarsılmıştı! Bahar Aksu'nun katillerinin cezası onandı

İstanbul Şişli'de sokak ortasında silahla vurularak katledilen Bahar Aksu’nun davasında önemli bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 sanığa yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, İstinaf Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunarak resmen onandı.

YEREL MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERMİŞTİ

Davanın ilk aşamasında yerel mahkeme; katil Rüstem Elibol ile birlikte ona yardım eden Samet Salman, Semih Yapar ve Aziz Başkan'ın "iştirak halinde nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediklerine hükmetmişti. Mahkeme heyeti bu nedenle 4 sanığa da ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Sanıklar ayrıca "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs" suçundan da yine ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI HUKUKA UYGUN BULDU

Yerel mahkemenin bu kararlarının ardından dosya üst mahkemeye taşındı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, başvuruyu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosyada tüm delillerin eksiksiz toplandığını, suçların sübuta erdiğini ve ilk mahkemenin verdiği kararda hiçbir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti.

Böylece sanıkların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin yaptığı istinaf başvuruları esastan reddedilerek cezalar onanmış oldu.

BAZI CEZALAR KESİNLEŞTİ, TEMYİZ YOLU AÇIK

Sanıklara verilen "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarındaki cezalar kesinleşti. Ancak "nitelikli kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları yönünden taraflar için Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunma yolunun açık olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

5 Mayıs 2025'te, İstanbul'un orta yerinde bir cinayet işlenmiş, Bahar Aksu, eski eşi tarafından katledilmişti.

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana gelen olayda, sabah işine giden Bahar Aksu, 2022'de boşandığı eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Kadının bağırmasının ardından silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. Bahar Aksu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

"HAZMEDEMEDİM"

Cinayetin ardından geldikleri araçla kaçan Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 suç ortağı, emniyet güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı Elibol ifadesinde; Bahar Aksu ile 2018'de evlendiklerini, Aksu'nun 2020'de evi terk ettiğini ve 2022'de resmen boşandıklarını anlattı.

Bu durumu hazmedemediğini ve kadının sosyal medya hesaplarını takip ettiğini belirterek cinayeti itiraf etti.

SANIKLARIN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde katil Rüstem Elibol'un; ikisi ruhsatsız silah kullanmak, ikisi yaralama ve biri tehdit olmak üzere toplam 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Kendisine cinayette yardım eden sanıklardan birinin de geçmişte cinsel istismar dahil çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.



