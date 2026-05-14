Kars'ın Karahamza köyünde bir araya gelen çiftçiler, sabahın erken saatlerinde kendi tahıl ambarlarından çıkardıkları arpa ve buğday tohumlarını traktörlerle ekim alanına taşıdı.

Tohumlar önce aparatlarla tarlalara serpildi, ardından traktörlerle sürülen toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 200 dönümlük köy arazisinde gerçekleştirilen ekim çalışması, köylülerin dayanışma geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

UZUN KIŞIN ARDINDAN EKİM GEÇ BAŞLADI

Köy muhtarı Ahmet Demirci, bu yıl kışın uzun sürdüğünü ve yoğun kar yağışı nedeniyle ekim işlerinin normalden geç başladığını belirtti. Tarlalar köy tüzel kişiliği adına ekildi, hasattan elde edilecek gelirin tamamı köy bütçesine aktarılacak. Demirci, köylülerin gönüllü katkısını şöyle aktardı:

"Köy tüzel kişiliğine ait tarlalarımızı köy adına ekip, gelirini köy bütçesine aktarma kararı aldık. Sağ olsun komşular, bütün köy halkı yardımcı oluyor. Tarlalarımızın tohumunu serpip sürmeye başladık. Allah nasip ederse elde edeceğimiz geliri de köyümüzün masrafları için harcamayı düşünüyoruz."

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE ANLAMLI MESAJ

Ekim çalışması, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ne denk getirildi. Köylüler, bu tarihte tarlaya çıkarak hem günü anlamsız geçirmedi hem de köy ekonomisine somut katkı sundu.

