Tülay Hatimoğulları: Türkiye Arabistan'a asker göndermemeli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Hatimoğulları konuşmasına katılımcıları sayarak başladı. Parti grubunu bugün Barış Anneleri de takip etti.

Hatimoğulları Suudi Arabaistan ve Yemen arsında yaşanan çatışmalara değinerek gündem değerlendirmesine başladı.

Karşılıklı saldırılarda çok fazla sivil kaybı yaşandığını söyleyen Hatimoğulları, Türkiye'nin Arabistan'a asker göndermemesi gerektiğini söyledi. Hatimoğulları "Türkiye'nin görevi barışı tesisi etmektir" dedi.

Hatimoğulları şu ifadeleri kullandı:

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