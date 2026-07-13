Tülay Hatimoğulları: CHP’ye yönelik operasyonlar süreci sabote ediyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı süreci kapsamında gündemde olan yasal düzenleme ile CHP’ye yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barışın toplumsallaşmasının önündeki en önemli engellerden birinin CHP’ye yönelik operasyonlar olduğunu söyleyen Hatimoğulları, bu uygulamaların hiçbir zaman yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

Nefes'teki habere göre barışın konuşulduğu bir dönemde operasyonların daha da dikkat çekici hale geldiğini belirten Hatimoğulları, "Böyle bir süreçte CHP’nin bütünlüklü desteği son derece önemlidir. İktidarın bunu gözetmesi gerekirken, CHP’ye yönelik operasyonlarla bu süreç adeta sabote edilmeye başlanmıştır" dedi.

Operasyonların yalnızca gözaltı ve tutuklamalarla sınırlı kalmadığını kaydeden Hatimoğulları, CHP'nin iç işleyişine yönelik tartışmaların da gündeme taşındığını belirterek, "Mutlak butlan tartışmalarıyla hem CHP’nin dışına hem de iç işleyişine yönelik müdahaleler gündeme geldi. Operasyonlar devam ettiği sürece barışı toplumsallaştırmakta ve 'Türkiye’nin birinci gündemi barıştır' algısını oluşturmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye’de barışın toplumsallaşmasının önündeki en önemli engellerden biri de CHP üzerinde yürütülen operasyonlardır. Bunlar hiçbir zaman olmaması gereken uygulamalardır. Ama özellikle barışın konuşulduğu bir dönemde yaşanması daha dikkat çekicidir. Böyle bir süreçte CHP’nin bütünlüklü desteği son derece önemlidir. İktidarın bunu gözetmesi gerekirken, CHP’ye yönelik operasyonlarla bu süreç adeta sabote edilmeye başlanmıştır. Üstelik bu gözaltılar ve tutuklamalarla sınırlı kalmadı. Mutlak butlan tartışmalarıyla hem CHP’nin dışına hem de iç işleyişine yönelik müdahaleler gündeme geldi. Operasyonlar devam ettiği sürece barışı toplumsallaştırmakta ve ‘Türkiye’nin birinci gündemi barıştır’ algısını oluşturmakta zorlanıyoruz."

"BİZE ULAŞAN BİR METİN YOK"

Öte yandan Hatimoğulları, AKP'nin hazırladığı belirtilen yasal düzenlemeye ilişkin kendilerine herhangi bir taslak metin ulaşmadığını söyledi. Son dönemde yasa konusunda mutabakat sağlandığı ve metnin DEM Parti'ye iletildiği yönünde haberler çıktığını anımsatan Hatimoğulları, "Bize ulaşan herhangi bir metin yok. AK Parti’nin çıkarmayı hedeflediği yasanın içinde ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.