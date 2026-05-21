TÜİK: Doğurganlık hızı geriledi, nüfus kendini yenileyemiyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre, toplam doğurganlık hızı kadın başına 1,42'ye gerileyerek nüfusun yenilenme eşiği olan 2,10'un altında kaldı. Toplam 76 ilde nüfusun kendini yenileme seviyesine ulaşılamazken, doğurganlık hızı 1,50'nin altında kalan il sayısı son 8 yılda 4'ten 59'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan "Doğum İstatistikleri, 2025" verilerine göre, geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 oldu. Doğan bebeklerin yüzde 51,4'ünü erkekler, yüzde 48,6'sını ise kızlar oluşturdu.

Toplam doğurganlık hızı, 2025 yılında kadın başına ortalama 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Bu oran 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeydi. Verilere göre toplam doğurganlık hızı, 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş gösterirken, son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi kabul edilen 2,10'un altında kaldı.

EN DÜŞÜK DOĞURGANLIK HIZI BARTIN VE İZMİR'DE, EN YÜKSEK ŞANLIURFA'DA

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il, kadın başına 3,15 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı 2,53 çocuk ile Şırnak ve 2,23 çocuk ile Mardin takip etti.

En düşük toplam doğurganlık hızına sahip il ise 1,09 çocuk ile Bartın olarak kaydedildi. Bartın'ı 1,10 çocuk ile İzmir, 1,11 çocuk ile Eskişehir, Ankara ve Zonguldak izledi.

1,50'NİN ALTINDA OLDUĞU İL SAYISI 4'TEN 59'A ÇIKTI

2025 yılında 76 ilin toplam doğurganlık hızının nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kaldığı belirlendi. Toplam doğurganlık hızının 1,50'nin altında olduğu il sayısının 2017'de 4 iken 2025 yılında 59'a yükseldiği bildirildi. Öte yandan doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu tek ilin Şanlıurfa olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan karşılaştırmada, AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hız ortalamasının 2024 yılında 1,34 çocuk olduğu belirtildi. Türkiye'nin ise 2025 yılında 1,42 çocukluk toplam doğurganlık hızıyla AB ülkeleri arasında 11'inci sırada yer aldığı ifade edildi.

EĞİTİM SEVİYESİ VE ŞEHİRLEŞME YOĞUNLUĞU ARTTIKÇA ORANLAR DÜŞÜYOR

Annenin eğitim durumuna göre incelenen verilerde, 2025 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızının ilkokul mezunu annelerde 2,51 çocuk olduğu görüldü. En düşük toplam doğurganlık hızının ise yükseköğretim mezunu annelerde 1,24 çocuk olduğu bildirildi.

Kent-kır sınıflamasına göre 2025 yılında toplam doğurganlık hızının kır alanlarında 1,75 çocuk, orta yoğun kentlerde 1,53 çocuk ve yoğun kentlerde 1,33 çocuk olduğu açıklandı.

İLK DOĞUM YAŞI ORTALAMASI 27,5 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

İlk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşının 2025 yılında 27,5'e yükseldiği belirtildi. Tüm doğumlar dikkate alındığında annelerin ortalama yaşının ise 29,4 olduğu kaydedildi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu ilin 29 yaş ile Artvin olduğu bildirildi. Bu ili 28,9 yaş ile İstanbul ve Tunceli izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu ilin ise 24,4 yaş ile Şanlıurfa olduğu kaydedildi.

15-19 yaş grubundaki kadınlarda bin kişi başına düşen doğum sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızının, 2001 yılında binde 49 iken 2025 yılında binde 9'a düştüğü açıklandı.

Doğum sırasına göre yapılan incelemede, 2025 yılında doğumların yüzde 42,8'inin annenin ilk doğumu olduğu belirtildi. Aynı dönemde doğumlerin yüzde 30,5'inin ikinci, yüzde 15,5'inin üçüncü, yüzde 10,8'inin ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği bildirildi.