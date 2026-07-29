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Halk TV Türkiye TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresi uzadı! Kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresi uzadı! Kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

TÜİK'in 2023-2025 hayat tablolarına göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükseldi. Kadınlar ortalama 81,1 yıl, erkekler ise 75,9 yıl yaşıyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe yaşam süresinin de uzadığı ortaya çıktı.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresi uzadı! Kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor - Fotoğraf: 1
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023-2025 dönemine ilişkin hayat tablolarını yayımladı. Verilere göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi bir önceki döneme göre artarak 78,5 yıla yükseldi.

2022-2024 döneminde 78,1 yıl olarak hesaplanan doğuşta beklenen yaşam süresi, son verilerle birlikte 0,4 yıl artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresi uzadı! Kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor - Fotoğraf: 2
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TÜİK verilerine göre erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75,9 yıl, kadınlarda ise 81,1 yıl olarak hesaplandı. Böylece kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

Çalışma çağının başlangıcı kabul edilen 15 yaşındaki bireylerin kalan yaşam süresi ortalama 64,7 yıl olarak belirlendi. Bu süre erkeklerde 62,1 yıl, kadınlarda ise 67,3 yıl oldu.

TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresi uzadı! Kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor - Fotoğraf: 3
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TÜİK verilerine göre 30 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 50,3 yıl olarak hesaplandı. Erkeklerde bu süre 47,8 yıl olurken kadınlarda 52,7 yıl olarak kaydedildi. Bu yaş grubunda kadınlar erkeklerden ortalama 4,9 yıl daha uzun yaşam beklentisine sahip.

TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresi uzadı! Kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor - Fotoğraf: 4
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Türkiye'de 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 31,3 yıl oldu. Erkeklerin ortalama 29 yıl, kadınların ise 33,4 yıl daha yaşaması bekleniyor.

65 yaşındaki bireylerde ise kalan yaşam süresi ortalama 18,4 yıl olarak hesaplandı. Bu süre erkeklerde 16,7 yıl, kadınlarda ise 20 yıl oldu.

TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresi uzadı! Kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor - Fotoğraf: 5
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TÜİK'in dikkat çeken verilerinden biri de eğitim ile yaşam süresi arasındaki ilişki oldu. Araştırmaya göre eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresi de artıyor.

Özellikle 30 yaşındaki erkeklerde ortaöğretim altı eğitim ile yükseköğretim mezunları arasında beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl olarak hesaplanırken, kadınlarda bu fark 4,6 yıl oldu.

TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresi uzadı! Kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor - Fotoğraf: 6
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Günlük yaşam aktivitelerini sağlık sorunu yaşamadan sürdürebilme süresini ifade eden "sağlıklı yaşam süresi" ise doğuşta ortalama 58 yıl olarak hesaplandı.

Bu süre erkeklerde 59,1 yıl, kadınlarda ise 56,9 yıl oldu. Veriler, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan ortalama 2,2 yıl daha uzun olduğunu ortaya koydu.

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