TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresi uzadı! Kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

5 6

TÜİK'in dikkat çeken verilerinden biri de eğitim ile yaşam süresi arasındaki ilişki oldu. Araştırmaya göre eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresi de artıyor.

Özellikle 30 yaşındaki erkeklerde ortaöğretim altı eğitim ile yükseköğretim mezunları arasında beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl olarak hesaplanırken, kadınlarda bu fark 4,6 yıl oldu.