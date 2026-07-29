TSK'da er ve erbaş eksikliği tesis kapattırdı

Bedelli askerlik ve 6 aylık zorunlu askerlik düzenlemesinin ardından TSK sosyal tesislerindeki er sayısı yüzde 7,5 azaldı. Personel yetersizliği nedeniyle bazı tesislerin faaliyetine ara verilirken hizmet yapısında yeni modeller uygulanıyor.

ASKERALMA KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ VE PERSONEL YAPISI

2019 yılında yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu ile zorunlu askerlik süresi er ve erbaşlar için 6 aya düşürüldü. Aynı düzenlemeyle bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hale getirildi.

Bedelli askerlik yapan yükümlüler bir aylık temel askerlik eğitimi alırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel ihtiyacını uzman erbaş ve sözleşmeli er sistemiyle karşılamaya yöneldi.

SAYIŞTAY VERİLERİ: YÜKÜMLÜ ASKER SAYISINDA AZALMA

Nefes'ten Haşim Kılıç'ın haberine göre askerlik sistemindeki düzenleme, er ve erbaşların görev yaptığı sosyal tesislerde de etkisini gösterdi. Sayıştay denetim raporlarında yer alan verilere göre TSK bünyesindeki sosyal tesis ve personel sayıları şu şekilde değişti:

Yıl Sosyal Tesis Sayısı Görevli Yükümlü Er/Erbaş Sayısı 2021 269 11.206 2024 276 10.378

Tesis sayısı 276'ya yükselmesine rağmen bu birimlerde görev yapan yükümlü asker sayısı yaklaşık yüzde 7,5 oranında azalarak 10 bin 378'e geriledi. Personel sayısındaki düşüş nedeniyle TSK bünyesindeki bazı tesislere asker yetersizliği gerekçesiyle geçici uyarı notları asıldı ve tesisler kapatıldı.

DESTEK HİZMETLERİNDE YENİ PERSONEL PLANLAMASI

Geçmişte garsonluk, berberlik, mutfak ve temizlik gibi destek hizmetlerinde ağırlıklı olarak yükümlü askerler görev yapıyordu. Askerlik sistemindeki değişimle birlikte sosyal tesisler ve idari hizmetlerde sivil personel ile profesyonel askerlerin istihdamına geçildi.

Uzmanlar, TSK'nın operasyonel gücünü profesyonel personel üzerine kurmasının savunma politikalarının bir sonucu olduğunu ifade ediyor. Yükümlü askerlerin görev yaptığı sosyal tesisler ve benzeri destek birimlerinde ise hizmetlerin sürdürülmesi için yeni personel planlamalarına ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.