Trump'ın yoluna Bizans vazoları döşediler: İYİ Partili vekil Ankara'daki hazırlıkları paylaştı

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesindeki hazırlıklar, şehrin ambargoya alındığı güvenlik önlemleri, gözaltılar, tutuklamalar, kapanan yollar ve Türk gazetecilere sansür tartışmalarıyla sürerken ABD Büyükelçiliği önündeki çalışmalar ortaya çıktı.

Orta refüj üzerinde yapılan dekorasyon çalışmalarının videosunu paylaşan İYİ Partili Turhan Çömez, yerleştirilen Antik Yunan, Roma İmparatorluğu ve Bizans’ta kullanılan vazo ve sütunların anlamını açıklarken iktidara sert çıktı.

İYİ PARTİLİ VEKİL ANKARA'DAKİ HAZIRLIKLARI PAYLAŞTI

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliği önünde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, elçilik binasının önündeki caddenin orta refüjüne antik görünümlü vazolar ve sütunlar yerleştirildiğini kaydetti.

Çalışmaların yapıldığı alandan görüntüler paylaşan Çömez, sekizgen bir kaide üzerine konumlandırılmış ve birbirini tekrar eden nitelikteki yarım dairelerden oluşan vazo figürlerinin daha çok Helenistik, Roma ve Bizans mimarisinde kullanıldığına dikkat çekti.

TRUMP'IN YOLUNA BİZANS VAZOLARI DÖŞEDİLER

Yapılan dekorasyon çalışmalarındaki detayları inceleyen Çömez, bir sütun ve üzerine yerleştirilmiş vazolarda kozalak, lotus tomurcuğu ile palmet kompozisyonlarını andıran figürlerin yer aldığını belirtti.

Bu figürlerin genellikle Antik Yunan, Roma İmparatorluğu ve Bizans’ta yaşamı, bereketi, yeniden doğuşu, cennet bahçesini ve sonsuzluğu simgelemek için kullanıldığını ifade eden İYİ Partili vekil, söz konusu hazırlıklara tepki gösterdi.

Turhan Çömez, yürütülen çalışmaları, "Trump’ın gönlünü hoş etmek, göz zevkini tatmin etmek ve ona şirin görünmek için ne yapacaklarını şaşırdılar! Kim bilir ne kadar para harcandı! Yazık bu güzel ülkeye!" ifadeleriyle eleştirdi.

Çömez o paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün; Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliği önünde hummalı bir çalışma var. ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin orta refüjüne antik görünümlü vazolar ve sütunlar yerleştiriliyor. Sekizgen bir kaide üzerine yerleştirilmiş, birbirini tekrar eden nitelikteki yarım dairelerden oluşan vazo figürleri daha çok Helenistik, Roma ve Bizans mimarisinde kullanılıyor. Bir sütun ve üzerine yerleştirilmiş vazolarda ise, kozalak, lotus tomurcuğu ve palmet kompozisyonlarını andıran figürler var. Bunlar da genellikle Antik Yunan, Roma İmparatorluğu ve Bizans’ta kullanılıyordu ve yaşamı, bereketi, yeniden doğuşu, cennet bahçesini ve sonsuzluğu simgeliyordu. Trump’ın gönlünü hoş etmek, göz zevkini tatmin etmek ve ona şirin görünmek için, Ne yapacaklarını şaşırdılar! Kim bilir ne kadar para harcandı! Yazık bu güzel ülkeye!"