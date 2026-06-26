Trump'ın Türkiye'ye gelişiyle "kızıyım" diyen Necla harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik kızı olduğunu iddia ederek açtığı babalık davasıyla tanınan Necla Özmen (56), NATO kapsamında Ankara’ya gelmesi beklenen Trump ile görüşebilmek için ABD Büyükelçiliği'ne postayla mektup gönderdi. Görüşmek için heyecanla bekliyor.

TRUMP'IN TÜRKİYE'YE GELİŞİYLE "KIZIYIM" DİYEN NECLA HAREKETE GEÇTİ

Trump'ın kızı olduğu iddiasını koruyan Necla Özmen, Türkiye'ye geleceğini öğrendiği ABD başkanı ile görüşmek için harekete geçti. Elçiliğe mektup yazarak görüşme talebini ileten Özmen, Trump'ı baba olarak gördüğünü ve ona "babacığım" diye seslendiğini söyledi.

Trump'ın Ankara'ya geliş haberini aldığında çok duygulanıp gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Özmen, kendisiyle tanışmayı çok istediğini, bu süreçten haberi olup olmadığını da Trump'ın kendisine sormak istediğini dile getirdi.

Necla Özmen mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Baba Donald Trump; NATO Zirvesi için Türkiye'ye geleceğinizi öğrendim. Ziyaretiniz sırasında Ankara'da beni kabul ederseniz çok onur duyarım. Sizinle şahsen tanışmak ve konuşmak en içten dileğimdir. Bu isteğimi kabul edip görüşmeyi kabul ederseniz, beni dünyanın en mutlu kızı yaparsınız."

EN ÇOK O HEYECANLANDI

Buluşmanın gerçekleşmesi halinde Trump'a Türk mutfağından lezzetler hazırlamayı düşündüğünü söyleyen Özmen, evini ve yaşantısını görmesini çok istediğini belirterek büyük bir heyecanla beklediğini ifade etti.

Daha önce Beyaz Saray'a da mektup gönderdiğini hatırlatan Özmen, siyasi ve ekonomik bir talebe de değinerek, "Türkiye'nin parasını ödediği uçakların teslim edilmesini ya da ödenen paranın iade edilmesini de istiyorum. Bu konuda da destek vermesini bekliyorum" diye konuştu.

Gelişini dört gözle beklediği Trump'ın kendisine sadece 5-10 dakika ayırmasını talep eden Necla Özmen, "Sevgili babacığım inşallah sesimi duyarsın. Kendisiyle konuşmadan hakkımdaki iddialara inanmak istemiyorum. Eğer görüşebilirsem yaşadığım sıkıntıları aşacağıma inanıyorum" diyerek çağrısını yineledi.

MAHKEME BABALIK DAVASINI REDDETTİ

Ankara 27'nci Aile Mahkemesi'nde daha önce babalık davası açan Özmen, dilekçesinde 1970 doğumlu olduğunu, kendisini büyüten Satı Özmen'in 2017 yılında gerçeği anlattığını ileri sürmüştü.

İddiaya göre Satı Özmen, hastanede ölü bir bebek dünyaya getirmiş ve o dönem Trump'tan hamile kaldığını söyleyen Sophia isimli yabancı bir kadının bebeğini alarak Necla Özmen'i büyütmüştü.

DNA testi talep edilen bu dava, Ankara 27'nci Aile Mahkemesi tarafından somut delillere dayanmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. (DHA)