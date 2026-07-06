Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in kızı olduğunu iddia eden kadın konuştu!

Uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın öz kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen, bu kez kendisiyle ilgili dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kadın, Necla Özmen'in öz annesi olduğunu, bu nedenle kendisinin de Donald Trump'ın torunu olduğunu ileri sürdü.

"DEDEM TRUMP ANKARA'YA GELİNCE BANA DA HABER VERECEKSİNİZ"

Kübra Yıldırım isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Trump'ın Ankara ziyaretine gönderme yaparak, "Necla Özmen benim annemdir. Buradan anneme sesleniyorum. Dedem Trump Ankara'ya gelince bana da haber vereceksiniz. Bana sahip çıkacaksınız. Ben burada zor şartlarda yaşıyorum. Dedem torununa, sen de kızına sahip çıkacaksın." ifadelerini kullandı.

NECLA ÖZMEN'DEN YANIT

Gündem olan paylaşımın ardından Necla Özmen, iddiaları kesin bir dille reddetti. Hayatı boyunca hiç evlenmediğini ve hiçbir zaman çocuk sahibi olmadığını söyleyen Özmen, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Necla Özmen, avukatı aracılığıyla söz konusu kişi hakkında vakit kaybetmeden yasal işlem başlattığını açıkladı.