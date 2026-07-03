Trump'ın çılgın Ankara planı ortaya çıktı! Yeni oyuncağıyla pistleri yakacak

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında dünyanın en yoğun güvenlik operasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da zirveye katılacak olması nedeniyle Amerikan makamları hazırlıklarını hızlandırdı.

Ziyaret kapsamında Trump'a, Beyaz Saray çalışanları, ulusal güvenlik ekibi, Gizli Servis personeli, askeri görevliler, basın mensupları ve teknik ekiplerden oluşan yaklaşık bin kişilik bir kafilenin eşlik etmesi bekleniyor. Bu ekibin önemli bir bölümünün zirve başlamadan önce Türkiye'ye gelerek son hazırlıkları tamamlayacağı bildirildi.

KATAR'IN HEDİYESİ İLE GELECEK

Trump'ın Türkiye yolculuğunu, Katar tarafından ABD'ye hediye edilen ve kapsamlı şekilde yeniden donatılan Boeing 747-8 tipi yeni Air Force One ile yapması planlanıyor. Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki uçak, başkanın seyahatlerinde ihtiyaç duyduğu tüm komuta, haberleşme ve çalışma altyapısını bünyesinde barındırıyor. Uçakta başkanlık özel kalemi, ulusal güvenlik danışmanı, konuşma ekibi, basın temsilcileri, Gizli Servis ajanları ile hava ve deniz kuvvetlerinden personel bulunacak.

HELİKOPTERİ DE ANKARA'YA GELİYOR

Başkanın Ankara'daki programı için yalnızca özel uçağı değil, diğer resmi ulaşım araçları da Türkiye'ye sevk edilecek. Kısa mesafeli yolculuklarda kullanılan Marine One helikopteri, askeri kargo uçaklarıyla parçalar halinde Ankara'ya getirilecek. ABD'den gelen teknik personel, helikopteri yeniden bir araya getirerek uçuşa hazır hale getirecek.

Gelişmiş koruma sistemleriyle donatılan Marine One'ın balistik tehditlere, füze saldırılarına ve elektromanyetik darbelere karşı özel güvenlik teknolojilerine sahip olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 14 kişilik taşıma kapasitesi bulunan helikopter, Trump'ın şehir içindeki ulaşımında kullanılacak.

"THE BEAST" ANKARA YOLLARINDA

Konvoyun bir diğer önemli parçasını ise "The Beast" olarak bilinen Cadillac marka başkanlık limuzini oluşturacak. Çok katmanlı zırh yapısı ve özel savunma sistemleriyle tasarlanan araç, olası saldırılara karşı en üst düzey koruma sağlayacak şekilde üretildiği için dünyanın en güvenli devlet makam araçlarından biri olarak gösteriliyor.

ABD'nin öncü ekipleri, ziyaret öncesinde Ankara'da Türk güvenlik birimleriyle ortak çalışma yürütecek. Heyetin geçeceği güzergâhlar, konaklama noktaları ve program alanlarında alınacak tedbirler iki ülkenin güvenlik makamları tarafından birlikte planlanacak.

Diplomatik temasların yanı sıra geniş güvenlik organizasyonuyla da öne çıkacak Trump'ın Ankara ziyareti için hem hava sahasında hem de kara ulaşımında olağanüstü önlemler uygulanacak. Zirve öncesinde ABD heyetinin büyük bölümünün Türkiye'ye ulaşarak hazırlıkları tamamlaması bekleniyor.