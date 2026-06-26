Trump yerli jet KAAN'ı uçuracak 'hediye' için düğmeye bastı: Bedeli belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılacak jet motorlarının satışı için resmi süreci başlattığı bildirildi. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın ilgili bir belgeye ve iki kaynağa dayandırdığı habere göre; Trump yönetimi, Türkiye'ye jet motoru satışı yapma planını resmi olarak Kongre'ye iletti.

TRUMP YERLİ JET KAAN'I UÇURACAK HEDİYE İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Kongre'ye gönderilen bildirimde, ABD hükümetinin siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin hususları göz önünde bulundurarak bu ürünlerin ihracatına izin vermeye hazır olduğu belirtildi.

ABD yönetiminin bu adımı, gelecek ay Ankara'da düzenlenecek kritik NATO Zirvesi öncesinde, Trump'ın önemli bir müttefik olarak gördüğü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir jesti olarak değerlendirildi.

Reuters daha önceki bir haberinde de, ABD’nin 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek zirve öncesinde onlarca jet motorunun satış sürecini ilerletmeyi planladığını öne sürmüştü.

BEDELİ BELLİ OLDU

Trump yönetiminin, 700 milyon doların üzerinde bedelle gerçekleşecek ABD yapımı F-110 motorlarını satış hamlesi, ABD'yi karıştırdı. Trump'ın satışı Kongre onayı olmadan gerçekleştirmeyi değerlendirdiği iddiası ise Washington'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Gregory Meeks, Trump yönetiminin Kongre'nin denetim yetkisini devre dışı bırakmaya çalıştığını öne sürerek bu plana sert tepki gösterdi.

Kongre'nin 2020 yılında kabul ettiği yasal düzenleme, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmemesi nedeniyle F-35 programına dönüşünü engelliyor. ABD yönetimi de bu gerekçeyle daha önce Türkiye'yi programdan çıkarmış ve çeşitli yaptırımlar uygulamıştı.

Trump yönetiminin F-110 jet motorlarını kapsayan bu hamlesi, Türkiye ile savunma alanındaki ilişkileri yeniden canlandırma girişimi olarak yorumlansa da, Kongre'deki muhalefetin sürmesi nedeniyle satış sürecinin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.