Trump Türkiye'nin parasını ödeyip yıllardır alamadığı F-35'leri 'hediye' olarak sunmaya hazırlanıyor

ABD basını, bugün başlayan NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını satın almasına olanak tanıyan programa yeniden dönmesine hazır olduğunu iletebileceğini yazdı. Türkiye'ye F-35 satışlarının önünün açılması, Trump'ın yedi yıl önce ulusal güvenlik gerekçesiyle bizzat uygulamaya koyduğu yasağın geri çekilmesi anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmesine izin vermeye hazır olduğunu iletmesi bekleniyor.

"ONU ÇOK MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM"

Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da gazetecilere konuştuğu sırada bir muhabirin sorduğu "Türkiye'ye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sanırım öyle. O bir NATO üyesi. Bazı insanlar onu öyle görmüyor ama aslında öyle. NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım."

PERDE ARKASINDAKİ YAZIŞMALAR VE KONGRE ENGELİ

The New York Times'a konuşan dört üst düzey yönetim yetkilisi, haftalardır ulusal güvenlik yetkililerinin perde arkasında yürüttüğü çalışmaların ardından politika değişikliğinin yolda olduğunu söyledi. Yetkililer, Trump'ın Kongre ve yasal kısıtlamaları nasıl aşmayı planladığı konusunda bazı ayrıntılarda farklı değerlendirmeler yapsa da, Trump'ın en azından F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesi yönündeki niyetini ortaya koymasının beklendiğini ifade etti. Bunun ne zaman gerçekleşeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

NYT'nin haberine göre Trump'ın tam olarak ne söyleyeceği henüz net değil. Yetkililer, Trump'ın fikrini değiştirebileceği uyarısında bulunurken, kendi ekibi açısından da öngörülemez bir lider olduğuna dikkat çekti. Ancak yönetim yetkilileri, süreci başlatmak amacıyla iki lider arasında bu konuda yazışmalar yapılabileceğini belirtti. Konuya ilişkin yorum talebine ise Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın daha önce yaptığı açıklamalara işaret etmekle yetindi.

PARASI ÖDENEN UÇAKLAR ABD'DE TUTULUYOR

2019'da, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Türkiye, Rusya'dan gelişmiş S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından F-35 programından çıkarılmıştı. Washington, o dönemde Türkiye'nin S-400 sistemlerini yeni teslim edilecek F-35'lere karşı kullanarak test edebileceğinden ve bu sayede Rusya'nın savaş uçaklarının görünmezlik teknolojisi ile diğer füze savunma kabiliyetleri hakkında bilgi edinebileceğinden endişe duyuyordu. ABD Kongresi, Ankara'nın elinde S-400'ler bulunduğu sürece Türkiye'ye F-35 satışını yasaklayan kanunu kabul etmişti.

Türkiye, Nisan 2021'de F-35 programından resmen çıkarıldı. O tarihten bu yana, Türkiye'nin S-400 sistemlerini envanterinde bulundurmaya devam etmesi nedeniyle F-35 programına yeniden dahil olup olamayacağı belirsizliğini sürdürüyor. Kongre Araştırma Servisi'nin bir raporuna göre, Türkiye'nin parasını ödediği ancak hiçbir zaman teslim edilmeyen F-35'ler ABD'de tutuluyor.

TRUMP'IN ANKARA MESAİSİ BAŞLIYOR

Beyaz Saray'ın resmi programına göre ABD Başkanı Donald Trump bugün Türkiye saatiyle 14.10'da Ankara'da olacak. Trump'ın ilk olarak Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi planlanıyor.