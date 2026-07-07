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Halk TV Türkiye Trump onun için yapılan havalimanına indi: Erdoğan böyle karşıladı

Trump onun için yapılan havalimanına indi: Erdoğan böyle karşıladı

ABD Başkanı Trump'ı taşıyan Air Force One, kendisi ve Erdoğan için yapılan Ankara Havalimanı'na indi. Erdoğan'ın havalimanında sıcak görüntülerle karşıladığı Trump, tören kıtasını Türkçe selamladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz’da tarihli NATO zirvesi için Ankara'ya geldi. Etimesgut'taki özel olarak hazırlanan Ankara Havalimanı’nda inen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

TRUMP ONUN İÇİN YAPILAN HAVALİMANINA İNDİ... ERDOĞAN BÖYLE KARŞILADI

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşıladı.

Trump onun için yapılan havalimanına indi: Erdoğan böyle karşıladı - Resim : 1

Trump, Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Tören Kıtasını "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.Trump onun için yapılan havalimanına indi: Erdoğan böyle karşıladı - Resim : 2

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ile Trump bir süre ayakta sohbet etti. Tercüman da ikilinin yanındaydı.

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Bu sırada iki ismin kameralara samimi ve sıcak görüntüler vermeye çalıştıkları dikkat çekti.

Trump onun için yapılan havalimanına indi: Erdoğan böyle karşıladı - Resim : 4

Erdoğan'ın iki omzundan kavradığı Trump, bir süre sonra elini Erdoğan'ın omzuna koydu.

Trump onun için yapılan havalimanına indi: Erdoğan böyle karşıladı - Resim : 5

İkili konuşmaya tercümanlar aracılığıyla devam etti.

Trump onun için yapılan havalimanına indi: Erdoğan böyle karşıladı - Resim : 6

Trump, 8 Temmuz Çarşamba günü NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katılacak. Ardından NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'nda yer alacak.

Çarşamba öğleden sonra Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Trump'ın programı kapsamında bir basın toplantısı düzenlemesinin ardından 8 Temmuz'da Ankara'dan ayrılması planlanıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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