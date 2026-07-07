TRT NATO zirvesindeki Deniz Göktaş ve basın sansürü sorusunu eksik çevirdi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Hollandalı bir gazeteci, iktidarın basına sansürünü kırarak Türkiye'deki demokrasi, basın ve ifade özgürlüğü tartışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşup konuşmadığını sordu.

TRT NATO ZİRVESİNDEKİ DENİZ GÖKTAŞ VE BASIN SANSÜRÜ SORUSUNU EKSİK ÇEVİRDİ

NATO protestoları sırasında yaşanan gözaltıları, muhalif basına sansürü ve komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını hatırlatan Hollandalı gazeteci, "Ev sahiplerine teşekkür ettiniz. Son birkaç hafta içinde burada muhaliflere ve özellikle bir komedyene yönelik atılan adımlar var. Ankara sizce liberal demokrasilerin toplanması için en iyi yer mi? Bu konular Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek mi?" diye sordu.

Hollandalı gazetecinin NATO protestolarındaki gözaltılar, basın sansürü, Deniz Göktaş'ın tutuklanması ve Ankara'nın liberal demokrasilerin buluşması için uygun bir yer olup olmadığına ilişkin ifadeler TRT'nin canlı yayındaki Türkçe çevirisinde yer almadı.

Soru, "Ev sahibi ülkeye güzel sözlerle söze başladınız. Bu noktada Türkiye'de yargıyla alakalı eleştiriler var. Türkiye'de demokrasiyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Ve Sayın Erdoğan'ın yönetimi ile alakalı neler düşünüyorsunuz?" ifadeleriyle izleyenlere aktarıldı.

RUTTE ERDOĞAN'A MESAJ VERDİ

Rutte ise soruya verdiği yanıtta demokrasinin yalnızca sandıktan ibaret olmadığını vurgulayarak Erdoğan'a mesaj verdi. Özgür medya, bağımsız gazetecilik, gösteri hakkı ve basının NATO toplantılarına erişiminin demokratik sistemlerin temel unsurları olduğunun altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri, "Demokrasi, seçimden çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda özgür medya demektir, bağımsız medya demektir. İstediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz, istediğiniz araştırmaları yapabilmeniz demektir. Demokrasi aynı zamanda tabii ki istedikleri gibi gösteri yapabilmeleridir. Bu sadece özgür seçimler anlamına gelmez. Medyaya geldiğiniz zaman tabii ki NATO içinde medyanın NATO toplantılarına erişebilmesi de çok önemlidir." ifadelerini kullandı.