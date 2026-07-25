Troya’yı yok eden felaketin izleri bulundu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Troya Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, Roma dönemine ait görkemli bir caddede yaklaşık bin 500 yıl önce meydana gelen büyük depreme ait tahribat izleri ortaya çıkarıldı.

Çanakkale'deki Troya Antik Kenti'nde bu yılki kazılar, Helenistik ve Roma dönemi aşağı kentinde yoğunlaştırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinasyonunda ve İÇDAŞ ana sponsorluğunda yürütülen çalışmalar, 4 farklı noktada devam ediyor.

AUGUSTUS'UN ZİYARETİYLE DORUK NOKTASINA ULAŞMIŞTI

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, çalışmaların "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında sürdüğünü ve bu yılki verilerin kent tarihi açısından dönüm noktası niteliği taşıdığını söyledi.

Aslan, Roma döneminde aşağı kentin görkemli bir yapıya kavuştuğunu belirterek "Özellikle Augustus'un milattan önce 20'lerde Troya'yı ziyareti sonrasında bu kentin görkemi biraz daha artıyor. Kentteki Roma caddesi çok büyük bir cadde. Birbirine paralel olarak kuzey-güney, doğu-batı yönünde görkemli caddeler söz konusu. Bu caddelerin sağında ve solunda hem villalar hem dükkanlar yer alıyor" diye konuştu.

SON BÜYÜK YIKIM MİLATTAN SONRA 500'LERDE YAŞANDI

Aslan, tarihi kayıtlara göre Roma dönemi Troya'sının iki büyük depremle yok olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Son büyük tahribat milattan sonra 500'lerde meydana geliyor. Bu caddedeki izlerden de Roma dönemindeki o depremlerin caddeyi de oldukça önemli bir şekilde tahrip ettiğini görüyoruz. Deprem Troya'yı yıkıyor. Son büyük yıkımın Troya'da yaklaşık 1 500 yıl önceki depremle gerçekleştiğini biliyoruz. Bunu da buradaki izlerde Roma caddesi kalıntılarında oldukça açık bir şekilde görebiliyoruz."

3 BİN YILLIK YAŞAM DEPREMLE SONA ERDİ

Troya'da yerleşimin yaklaşık MÖ 3 binlerden MS 500'lere kadar sürdüğünü ifade eden Aslan, kentin farklı dönemlerde yaşanan depremlerden sonra her seferinde yeniden inşa edildiğini vurguladı. Ancak geç Roma dönemindeki büyük depremlerden sonra yerleşim eski canlılığına bir daha kavuşamadı ve yaklaşık 3 bin 500 yıllık kesintisiz kent yaşamı sona erdi.

(AA)