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Halk TV Türkiye Trakya'da 1 ilçede denize girmek 3 gün boyunca yasaklandı

Trakya'da 1 ilçede denize girmek 3 gün boyunca yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.

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Trakya'da 1 ilçede denize girmek 3 gün boyunca yasaklandı

Kırklareli'nin turistik ilçesi Vize'de, elverişsiz hava koşulları ve denizdeki tehlikeli şartlar sebebiyle Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ilçe genelindeki tüm plajlarda vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla denize girmenin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Trakya'da 1 ilçede denize girmek 3 gün boyunca yasaklandı - Resim : 1

3 GÜN BOYUNCA PLAJLAR KAPALI OLACAK

Yasak kapsamının 24, 25 ve 26 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayacağı belirtildi. Kaymakamlık, önlem amacıyla alınan bu 3 günlük yasak süresince vatandaşların plajlarda denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların can güvenliği için alınan yasağa uymaları çağrısında bulunuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 24-25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi. (DHA)

Trakya'da 1 ilçede denize girmek 3 gün boyunca yasaklandı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kırklareli Deniz Yasak
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