Traktörün tentesindeki yuvayı görünce kontağı kapattı: 15 gün sonra minik kuş yumurtadan çıktı

Mardin'in Artuklu ilçesinde tarlasını sürmek isteyen çiftçi Osman Ece, aracının tentesine yuva yapan kuşu görünce üretimi durdurma kararı aldı. Traktörün gölgeliğine iki yumurta bırakan kumruyu rahatsız etmek istemeyen üretici, 15 gün boyunca kontak açmayarak ilk yavrunun yumurtadan çıkışına tanıklık etti.

KONTAĞI KAPATIP BEKLEMEYE BAŞLADI

Kırsal Hüyüklü Mahallesi'ne bağlı Torbacık Mezrası'nda yaşayan üretici, 16 Eylül günü arazisini sürmek amacıyla hazırlık yaptı. Traktörün tavan kısmına kurulan kumru yuvasını fark eden çiftçi, kuşların zarar görmemesi adına aracı güvenli bir alana çekti. Tarladaki tüm işlerini erteleyen duyarlı çiftçi, kuluçka sürecini her gün yakından takip etti.

"YAVRULAR UÇANA KADAR ÇALIŞTIRMAYACAĞIM"

Bekleyişin ardından yumurtalardan birinin çatlamasıyla minik kuş dünyaya gözlerini açtı. Kalan yumurtanın da çatlamasını sabırla bekleyen Mardinli üretici, her iki yavru kanatlanana kadar traktörünü çalıştırmayacağını dile getirdi.

Kuşların gelişimini ilgiyle izleyen çiftçi Osman Ece, "15 gün önce traktörümün üstüne 2 yumurtasıyla yuva yapan kumrunun bir yavrusu yumurtadan çıktı. Yavaş yavaş büyüyor maşallah, bir yumurta kaldı. Yavrular uçmayana kadar ben bu traktörü çalıştırtmayacağım. Çok az kaldı, ben de onlarla gün sayıyorum" dedi.

(DHA)