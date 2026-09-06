Traktörle ortalığı bir birine kattı! Ehliyetsiz sürücüye 87 bin lira ceza

Burdur'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Y.D. kullandığı traktörler ortalığı adeta bir birine kattı. 4 motosiklet ve otomobilin yanı sıra 2 bankaya ait ATM'ye çarpan traktör sürücüsüne yaklaşık 87 bin lira para cezası kesildi.

EHLİYETSİZ KULLANDIĞI TRAKTÖRLE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Olay, Burdur Küçük Sanayi Sitesi 6’ncı Sokak’ta meydana geldi. Y.D.'nin kullandığı traktör, önce park halindeki 4 motosiklet ile otomobile çarptı, ardından bölgedeki 2 bankaya ait ATM'ye zarar verdi.

Y.D., daha sonra traktörle uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çalışma sonucu Y.D., Sanayi Sitesi 1’inci Sokak’ta yakalandı.

HEM SÜRÜCÜYE HEM ARAÇ SAHİBİNE PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile ruhsat sahibine ayrı ayrı 40’ar bin lira, sürücüye 'Kaza yerini terk etmek'ten 46 bin lira, 'Sigortasız araç kullanmak'tan da 1246 lira olmak üzere toplam 127 bin 246 lira idari para cezası uygulandı. Traktör trafikten menedilip otoparka çekildi. (DHA)