Traktör ile tarım makinesi arasında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tarlasında çalıştığı esnada traktör ile tarım makinesi arasına sıkışan 58 yaşındaki çiftçi yaşamını yitirdi.

Olay, Taraklı ilçesine bağlı Duman Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarlasında mesaide olan 58 yaşındaki Mehmet Ali Ç., traktörünün arkasına bağlı olan tambur isimli tarım makinesini ayarlamak istedi. Ayar yapmaya çalıştığı esnada talihsiz adam, henüz bilinmeyen bir nedenle traktör ile makine arasında sıkıştı.

OĞLUNUN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mehmet Ali Ç.'nin eve dönmemesi üzerine durumdan endişelenen oğlu, kontrol etmek amacıyla babasının çalıştığı tarlaya gitti. Babasını traktör ile makine arasında hareketsiz yatarken bulan oğlu, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

CENAZESİ OTOPSİ MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, Mehmet Ali Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından cenaze, önce Taraklı İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine sevk edildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)