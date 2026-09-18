Trafikte tehlikeli gösteri pahalıya patladı! O anlar kamerada

Olay, sabah saatlerinde Yüzevler Mahallesi Kolaylı Hüseyin Sokak’ta meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken ön tekerini kaldırarak bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Sürücünün bu hareketi hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunan diğer kişileri tehlikeye attı.

BİNLERCE LİRA CEZA YEDİ

Motosiklet üzerinde sürücüyle birlikte 2 kişinin bulunduğu görülürken, tehlikeli hareketler çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin ön tekerinin havaya kaldırıldığı ve sürücünün bu şekilde ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, motosikletin plakasını tespit etti. Motosikletin plakasına, ‘2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında 46 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. (DHA)