Trafikte takip edip kavga ettiler: Tam 720 bin lira ceza kesildi

Başakşehir'de trafikte tartışmaya başlayan ve diğer sürücüleri ısrarla takip edip araçlarından inerek kavga eden şüpheliler, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Toplam 720 bin lira ceza kesilen şüphelilerin araçları men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki Sanal Devriye ekipleri, dijital platformlarda paylaşılan kavga görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, trafikte uygunsuz davranışlarda bulunan sürücülerin S.A. ve E.Ç., araçlarda yolcu olarak bulunanların ise B.T., U.D. ve B.D. olduğu belirlendi.

720 BİN LİRA CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Trafik güvenliğini tehlikeye atan şüphelilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Bu ihlaller doğrultusunda şüphelilere toplamda 720 bin lira para cezası kesildi. Olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca, sürücüler S.A. ve E.Ç.’nin sürücü belgelerine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. (DHA)