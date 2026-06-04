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Trafikte pompalı tüfek taşıyıcıları: Sopayla kamyon şoförünü darbettiler!

Adana'nın Seyhan ilçesinde yanlarında pompalı tüfek bulunan 2 kişi trafikte kamyonet sürücüsüyle tartıştı. Büyüyen tartışmada kişiler sürücüyü aracından indirerek sopayla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Trafikte pompalı tüfek taşıyıcıları: Sopayla kamyon şoförünü darbettiler! - Fotoğraf: 1
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Adana'da yanlarında pompalı tüfek taşıyan 2 kişi, trafikte tartıştıkları kamyonet sürücüsünü aracından indirerek sopayla darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte pompalı tüfek taşıyıcıları: Sopayla kamyon şoförünü darbettiler! - Fotoğraf: 2
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Adana'nın Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana gelen olayda, trafikte 2 kişi ile kamyonet sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışmada yanlarında pompalı tüfek bulunduran 2 kişi, kamyonet sürücüsünü aracından indirerek sopayla darbetti.

Trafikte pompalı tüfek taşıyıcıları: Sopayla kamyon şoförünü darbettiler! - Fotoğraf: 3
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O sırada şüpheliler kavga ederken yere düştü. Yaşanan olay yol üzerinde panik yarattı. O anlar, trafikte bulunan başka biri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

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