Trafikte katliam yapmıştı! 3 kişinin katilinin ifadesi ortaya çıktı: Selektör yapınca ateş ettim

Antalya'da iki grup arasında trafikte çıkan tartışmada facia yaşandı. Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34), Oğuz Avcı (49) ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar (25) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla gruba ateş açtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı olay yerinde, Emre Savran ise hastanede hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay sonrası Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Adliyede nöbetçi hakimliğe sevk edilen Bayar, tutuklandı.

Emre Savran, Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler Akbaş Mezarlığında toprağa verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bayar, “Araç içinde alkol alırken, bir araçtan bana selektör yapınca ruhsatlı tabancam ile ateş ettim” dedi.

Bayar emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

"Dün akşam Serik Cuma pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftan bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üstüme doğru yürüdü. Kolumdan tutup araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim."