Trafikte hakaretler yağdıran doktorun avukatından 'fenomen olmak için paylaştı' savunması!

Trafikte tartıştığı Haluk Emre Tetik’e hakaret ettiği iddiasıyla para cezası verilen doktor M.M.’nin avukatı Mine Yarız, o görüntülerin paylaşılmasıyla ilgili, “Söz konusu görüntü sıcağı sıcağına paylaşılmıyor. Kendisi tamamen fenomen olmak amacıyla bu görüntüyü 6 ay sonra paylaşıyor” şeklinde savunma yaptı.

Olay, 12 Aralık 2025’te Adana'nın Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı’nda yaşandı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı doktor M.M., cipiyle seyir halindeyken selektör yaparak yol isteyen medikal firması çalışanı Haluk Emre Tetik’e yol verdi.

Daha sonra Tetik aracını M.M.’nin bulunduğu şeride geçirerek birkaç kilometre boyunca takip etti. Duruma sinirlenen doktor M.M., kırmızı ışıkta kavşakta bekleyen Tetik’e aracının içinden bağırdı. Doktorun, "Arkadan taciz ediyor. Tacizci, sen kimsin? Bu adam selektör yaparak beni taciz etti. Kaç kuruşluk adamsın sen? Firmacısın, senin gücün bana yeter mi?" diyerek bağırdığı anlar Tetik tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

DOKTORA PARA CEZASI VERİLDİ

Olayın ardından Haluk Emre Tetik’in savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Doktor M.M.’ye “hakaret” suçundan idari para cezası uygulanırken, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Bu kararın ardından, Tetik’in olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi.

"MÜVEKKİLİM ALMASI GEREKEN CEZAYI ALIYOR"

Yurt dışında tatilde olan M.M.’nin avukatı Mine Yarız, açıklamalarda bulundu. Yarız, müvekkilinin evine giderken diğer sürücü tarafından takip edildiğini ifade etti.

M.M.’nin takip nedeniyle kaza yapma korkusu yaşadığını belirten Yarız, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli bir takip söz konusu. Kaza yapacağı korkusuyla aracını durduruyor ve diğer sürücüye amacını soruyor. Cevap alamayınca tekrar yola çıkıyor. Takip ve selektör yapmaya devam edince, bir öfke anında karşı tarafa kabul edilemez söylemlerde bulunuyor. Daha sonra taraflar birbirlerinden şikayetçi oluyor ve müvekkilim alması gereken cezayı alıyor."

"FENOMEN OLMAK AMACIYLA PAYLAŞIYOR"

Yarız, olaydan 6 ay sonra görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına dikkat çekerek, diğer sürücünün fenomen olma amacında olduğunu söyledi:

"Diğer sürücünün söylediği gibi yol isteme durumu söz konusu değil. Müvekkilim diğer sürücü tarafından 6 kilometre takip ediliyor. Soruşturma dosyasında da kamera görüntüleri mevcut. Söz konusu görüntü sıcağı sıcağına paylaşılmıyor. Kendisi tamamen fenomen olmak amacıyla söz konusu görüntüyü 6 ay sonra paylaşıyor. Ayrıca sanal medyada kapalı olan profilini açık hale getirip, ilgili paylaşımların altına da görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu yazıyor.

"MESLEKİ İTİBARI ZEDELENİYOR"

Akabinde sanal medyada müvekkilime bir linç girişimi başlıyor ve mesleki itibarı da zedeleniyor. Görüntüler izlendiğinde kendisinin kötü niyetli olduğu, gülerek karşılık verdiği görünüyor. Bu olayda tek taraflı bir durum söz konusu değil. Müvekkilimin yaptığını meşrulaştırmıyoruz, kendisi de bu durumu kabul etmiyor. Konuyla ilgili hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz." (DHA)