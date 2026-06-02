Trafikte dehşet saçmışlardı: Devasa ceza yediler

İstanbul'un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde 24 Mayıs akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir otomobilin önünü kesen üç kişi, araç sürücüsünü darbetti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİN YAYILMASININ ARDINDAN OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırı anının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan sanal devriye çalışmalarında, görüntülerde yer alan araç sürücüleri B.Ş. ve M.K. ile araçta bulunan A.Ö. tespit edilerek gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, üç şüphelinin trafikte tartıştıkları sürücüyü bir süre takip ettikten sonra darbettikleri belirlendi.

540 BİN LİRA CEZA, EHLİYETLERE EL KONULDU

Gözaltına alınan şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 540 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da aynı süreyle trafikten men edildi. Şüphelilerden M.K. ve A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

(DHA)