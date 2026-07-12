Trafikte araçtan inip kavga ettiler: Bedeli ağır oldu!

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde trafikte araçlarından kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücülerine adeta ceza yağdı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, 2 sürücüye toplam 362 bin 719 TL para cezası kesti.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada hızla yayılan bir kavga videosu üzerine çalışma başlattı. Görüntülerde, Mezitli ilçesi Vatan Caddesi üzerinde seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün araçlarını durdurup yola inerek kavga ettiği anlar yer alıyordu.

Polis ekiplerinin titiz takibi sonucu, kavgaya karışan kamyonet sürücüsü B.E. ile motosiklet sürücüsü S.Ö. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

362 BİN LİRALIK CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan sürücülere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Sürücülerin her ikisine de ‘Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek’ maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 362 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan kontrollerde kamyonet sürücüsü B.E.'ye, aracını muayenesiz olarak trafiğe çıkarmaktan dolayı da ek cezai işlem yapıldı.

EHLİYETLERE EL KONULDU, ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulanan rekor para cezasının yanı sıra, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik yaptırımlar bununla da sınırlı kalmadı. Hem kamyonet sürücüsü B.E.'nin hem de motosiklet sürücüsü S.Ö.'nün sürücü belgelerine (ehliyetlerine) 60 gün süreyle el konuldu.

Olayda kullanılan kamyonet ve motosiklet ise çekilerek 60 gün boyunca trafikten men edildi. Trafik cezalarının yanı sıra, iki sürücü hakkında da ayrıca adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)