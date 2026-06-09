Trafik polisine fena yakalandı: 100 bin lira ceza yedi! Araba da gitti

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde bir araç sürücüsüne ağır bir yaptırım uygulandı.

100 BİN TL CEZA YEDİ: EHLİYETİ DE GİTTİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde korsan yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen bir sürücüye işlem yapıldı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ''izin veya ruhsat almadan yolcu taşımacılığı yapmak'' suçundan sürücüye 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, kullanılan araç 60 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.

YOLCUYA DA CEZA KESİLDİ

Araçta yolcu olarak bulunan kişiye de, yetki belgesi olmayan korsan taşımacılık hizmetini kullanması nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu EK 2/6 maddesi uyarınca 3 bin 870 TL para cezası kesildi.