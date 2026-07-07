Trafik magandası fermuarını da indirdi: Cadde ortasında pes dedirten görüntüler

İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu bir caddede ilerleyen iki sürücü arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü gerginlik sırasında araçlardan birinden inen sürücü, sergilediği ilginç tavır ve hareketlerle görenlere pes dedirtti. Trafikte çıkan tartışmada aracından inen trafik magandası tartıştığı kişiye dil önce çıkardı, ardından cinsel organını gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, beyaz gömlekli trafik magandasının tartışma yaşadığı sürücünün otomobiline yöneldiği görüldü. Aracın kapalı camına yüzünü yaslayan şahıs, öfkeyle cama vururken dil çıkararak sürücüyü tahrik etmeye çalıştı. Yaşanan ilginç anlar saniye saniye kaydedildi.

ÖNCE DİLİNİ ÇIKARDI SONRA CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Asayiş Berkemal isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, Sultanbeyli’de trafikte çıkan tartışmada aracından inen bir sürücü, tartıştığı kişiye dil çıkardı, ardından cinsel organını gösterdi.

"İĞRENÇ HERİF HAPİSTE ÇÜRÜMÜŞ OLURSUN İNŞALLAH"

Sosyal medyada kullanıcılar görüntülere tepki gösterdi. Bir kullanıcı, gönderiye "Buna şimdi para cezası mı verilecek?", "Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılması lazım acilen", "İğrenç herif hapiste çürümüş olursun inşallah" şeklinde yorumlar eklerken, bir diğer kullanıcı da "Bunları trafiğe değil insan içine çıkmaması lazım." diye belirtti.