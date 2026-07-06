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Halk TV Türkiye Trafik kazasında yaralandı: İlk müdahaleyi doktor babası yaptı

Trafik kazasında yaralandı: İlk müdahaleyi doktor babası yaptı

Bursa İnegöl'de yaşanan trafik kazasında yaralanan kişinin acil servis doktoru babası olayı haber alıp geldikten sonra oğlunu tedavi etti.

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Trafik kazasında yaralandı: İlk müdahaleyi doktor babası yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen doktor baba, oğlunun sağlık durumunu kontrol edip teselli etti.

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki kavşakta saat 21.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Gökhan Ö. (22) yönetimindeki 16 JMB 47 plakalı otomobil, çevre yoluna kontrolsüz çıktığı iddia edilen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak dururken, diğer araç olay yerinden uzaklaştı.

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DOKTOR BABADAN OĞLUNA TESELLİ

Kazayı haber alarak olay yerine gelen, özel bir hastanede acil servis doktoru olarak görev yapan baba Güven Ö., yaralı oğlunun sağlık durumunu kontrol ettikten sonra teselli ederek bir an olsun yanından ayrılmadı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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